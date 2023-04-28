Україна отримає понад 1 мільярд доларів від США: куди витратять гроші

У Мінфіні наголошують, що фінансова допомога від США у формі грантів не збільшує борги України та сприяє стабілізації фінансової системи на тлі війни

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Державний бюджет України 28 квітня 2023 року поповнився новим грантом від Сполучених Штатів Америки у розмірі 1,25 мільярдів доларів. Фінансування надано через Світовий банк, повідомляє Міністерство фінансів України.

Зазначається, що ці гроші український уряд використає для:

фінансування пенсій;

виплат переселенцям;

виплат зарплат працівникам охорони здоров'я та працівникам ДСНС.

За інформацією Міністерства фінансів, фінансова допомога у формі грантів не збільшує боргове навантаження та сприяє стабілізації фінансової системи України.

"Партнерство зі США та командою Світового банку під час війни дозволяє уряду України фінансувати першочергові соціальні витрати в повному обсязі. Водночас допомога у формі грантів не збільшує боргове навантаження та сприяє стабілізації фінансової системи", — наголосив міністр фінансів України Сергій Марченко.

У відомстві також нагадали, що з початку повномасштабної війни США передали Україні приблизно 16,7 млрд доларів грантових коштів.

Нагадаємо, у лютому 2022 року заступниця міністра фінансів України Ольга Зикова заявила, що розраховуватись зі всіма кредитами, які Україна отримає від Європейського Союзу в межах фінансової підтримки на тлі війни, наша зможе через 35 років.

"Сторона ЄС надає такі умови, що термін погашення кредиту становить 35 років, а відсотки замість України покриватимуть наші європейські партнери. Це є одним із прикладів того, як партнери з розумінням ставляться до боргового навантаження нашої країни", — зазначила вона.

Нагадаємо також, що 3 квітня 2023 року Україна отримала перший транш від МВФ у межах нової програми фінансування. За словами голови НБУ Андрія Пишного, сума траншу становила 2,7 мільярдів доларів. За підрахунками Міжнародного валютного фонду (МВФ), українській економіці для функціонування у 2023 році потрібно від 40 до 48 млрд доларів фінансової підтримки.