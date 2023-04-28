Украина получит более 1 миллиарда долларов от США: куда потратят деньги

В Минфине подчеркивают, что финансовая помощь от США в форме грантов не увеличивает долги Украины и способствует стабилизации финансовой системы на фоне войны

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Государственный бюджет Украины 28 апреля 2023 года пополнился новым грантом от Соединенных Штатов Америки в размере 1,25 миллиарда долларов. Финансирование было предоставлено через Всемирный банк, сообщает Министерство финансов Украины.

Отмечается, что эти деньги украинское правительство использует для:

финансирования пенсий;

выплат переселенцам;

выплат зарплат работникам здравоохранения и сотрудникам ГСЧС.

По информации Министерства финансов, финансовая помощь в форме грантов не увеличивает долговую нагрузку и способствует стабилизации финансовой системы Украины.

"Партнерство с США и командой Всемирного банка во время войны позволяет правительству Украины финансировать первоочередные социальные расходы в полном объеме. В то же время, помощь в форме грантов не увеличивает долговую нагрузку и способствует стабилизациям финансовой системы", — подчеркнул министр финансов Украины Сергей Марченко.

В ведомстве также напомнили, что с начала полномасштабной войны США передали Украине около 16,7 млрд долларов грантовых средств.

Напомним, в феврале 2022 года заместитель министра финансов Украины Ольга Зыкова заявила, что рассчитываться по всем кредитам, которые Украина получит от Европейского Союза в рамках финансовой поддержки на фоне войны, наша сможет через 35 лет.

"Сторона ЕС предоставляет такие условия, что срок погашения кредита составляет 35 лет, а проценты вместо Украины будут покрывать наши европейские партнеры. Это является одним из примеров того, как партнеры с пониманием относятся к долговой нагрузке нашей страны", — отметила она.

Напомним также, что 3 апреля 2023 года Украина получила первый транш от МВФ в рамках новой программы финансирования. По словам главы НБУ Андрея Пышного, сумма транша составила 2,7 миллиарда долларов. По подсчетам Международного валютного фонда (МВФ), украинской экономике для функционирования в 2023 году нужно от 40 до 48 млрд долларов финансовой поддержки.