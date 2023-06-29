"Чіткий сигнал Україні та РФ": ЄС готує для Києва проєкт "безпекових зобов'язань", — FT

Україна, якщо союзники ухвалять одностайне рішення, може отримати довгострокове фінансування, військову підтримку і розвіддані, які допоможуть ефективно відбивати агресію РФ.

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Європейський союз готує Україні пропозицію про "майбутні зобов'язання у сфері безпеки", у зв'язку з тим, що лідери західних країн шукають узгодження для довгострокових обіцянок, даних Києву, на тлі зростання нестабільності в Москві. Про це повідомляє видання FT.

У четвер, 29 червня, проводитиметься саміт лідерів ЄС, який підштовхнув лідерів блоку до обговорення рівня необхідної Україні підтримки на тлі останніх подій, що включають військовий заколот у РФ і український контрнаступ.

Франція, Німеччина, Британія та США очолять зусилля з узгодження двосторонніх домовленостей у сфері безпеки, щоб надати Україні довгострокове фінансування, військову підтримку, навчання для ЗСУ та розвіддані, які допоможуть Києву відбити російське вторгнення.

Ці зобов'язання, за інформацією видання, не відповідають рівню домовленостей про взаємну оборону, передбачуваних у разі членства України в НАТО, однак вони дадуть змогу надати Києву впевненості в готовності Заходу надавати йому подальшу підтримку.

Один із дипломатів, який брав участь в обговоренні, розповів виданню, що Франція розробила декларацію, яка спрямована на "дуже чіткий політичний сигнал" Україні та Росії, що демонструє зацікавленість країн ЄС у розширенні системи безпеки в інтересах України.

Однак пропозиція зустріла опір з боку Австрії, Ірландії та Мальти — нейтральних держав ЄС, які вимагають ясності, що можуть означати подібні "зобов'язання".

Журналісти ознайомилися з проєктом заяви і зазначили, що ЄС та його держави-члени "готові разом із партнерами зробити свій внесок у майбутні безпекові зобов'язання України, які допоможуть Києву захистити себе в довгостроковій перспективі, стримувати акти агресії та протистояти спробам дестабілізації".

Документ зазначає, що робота передбачає розгляд механізмів такого внеску з урахуванням "політики безпеки та оборони певних держав-членів". Також текст дозволяє вносити зміни до ухвалення.

"Ми вже робимо досить багато за зобов'язаннями у сфері безпеки", — зазначив дипломат ЄС, маючи на увазі фінансову підтримку Києва з боку ЄС.

За словами прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас, кожен із союзників сам ухвалює рішення про свій внесок у цей процес.

"Але важливо те, що ми говоримо, що це наш спільний шлях. Ми працюємо (над формулюванням — ред.) Ми не хочемо, щоб це були порожні слова", — заявила Каллас.

Нагадаємо, днями стало відомо, що Європейський Союз забезпечить 45% усіх потреб України у фінансуванні аж до 2027 року. Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Також у звіті Європейського Союзу зазначили, що Україна виконала лише дві з семи умов для старту перемовин щодо членства, однак союзники наполягатимуть на досягнутому процесі, незважаючи на війну з РФ.