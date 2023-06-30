Страны ЕС поддержали план использования замороженных активов РФ в пользу Украины, — Bloomberg

Шольц отметил, что нужно время, чтобы ЕС смог согласовать способ конфискации замороженных российских активов. Европейская комиссия готовится представить до конца лета более детальное предложение.

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Лидеры государств-членов Европейского Союза на саммите в Брюсселе, который начался 29 июня, поддержали план использования замороженных активов Центробанка России в пользу Украины, предусматривающий взыскание с них налога на прибыль, сообщает Bloomberg.

Использование российских денег, а именно замороженных активов Центробанка РФ, является юридической проблемой, которую в ЕС пытаются решить уже достаточно длительное время.

Ожидается, что замороженные в Европе активы российского Центрального банка будут приносить около 3 млрд евро сверхприбылей в год. Более половины этих активов находится в наличности и на депозитах, остальное — в ценных бумагах, которые будут обналичиваться по мере их погашения в ближайшие два-три года.

Канцлер Германии Олаф Шольц предположил, что для того, чтобы ЕС смог определить и согласовать способ конфискации замороженных российских активов и использования их для финансирования восстановления Украины, потребуется время. "Это все очень сложно, и пока никто не знает, что возможно и как", — сказал Шольц.

Урсула фон дер Ляйен объяснила, как выглядит перспектива использования российских активов в пользу Украины. По ее словам, у этой проблемы есть два измерения: политическое и финансовое. Политически ни у кого не возникает сомнений, что Россия как совершившая преступление должна заплатить "за огромные разрушения украинской инфраструктуры". Что касается финансового измерения, то фон дер Ляйен заверила, что Еврокомиссия "будет иметь очень взвешенный подход в сотрудничестве с нашими партнерами" и будет принимать во внимание мнение по этому поводу Европейского центрального банка.

Более детальное предложение Европейская комиссия готовится представить до конца лета.

По словам собеседников Bloomberg, существует юридический риск, что план может быть оспорен в суде. Также существует опасение, что проценты и доходы, полученные от замороженных суверенных активов РФ, принадлежат именно России.

29 июня Фокус писал, что Австрия выступает против гарантий безопасности Украине на уровне ЕС. Австрийский канцлер Карл Нехаммер во время саммита ЕС, 29 июня, дал понять, что его страна не даст согласия на обязательство принятия гарантий безопасности для Украины на уровне Евросоюза.

Также, 29 июня сообщалось, что ЕС должен измениться, чтобы интегрировать Украину. Шарль Мишель, председатель Европейского Совета, высказался относительно перспективы вступления Украины в ЕС. Чиновник заявил, что речь идет не только о требованиях, которые должно выполнить украинское правительство: европейцы также должны кое-что изменить в своей политике.