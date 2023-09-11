Часть украинских пенсионеров может получить доплаты: от чего зависит размер пенсии

Определенной категории граждан полагается надбавка в размере четверти прожиточного минимума. В то же время их пенсия со всеми доплатами не может быть ниже 4,3 тысячи гривен.

Определенной категории украинцев положена доплата к пенсии в размере 25% прожиточного минимума. О ком идет речь и какая это сумма, разобрались в издании "На пенсии".

Редакция получила письмо от читателя Николая Евсюкова, который был участником боевых действий в Чехословакии. Он спросил, каким должен быть размер пенсии, если его трудовой стаж составляет 40 лет и 9 месяцев, а в удостоверении есть отметка о военной службе. В материале предположили, что основной размер выплат мужчине рассчитают по общим нормам соответствующего закона.

"Размер такой пенсии зависит не только от количества стажа, но и от размера заработной платы. Второго параметра мы не знаем, поэтому нет возможности привести точный расчет пенсии", — объяснили журналисты.

Однако в СМИ подчеркнули, что участники боевых действий получают доплату к пенсии в размере 25% прожиточного минимума. Эта сумма установлена для лиц, утративших трудоспособность, независимо от вида пенсии.

"На сегодня размер указанного прожиточного минимума составляет 2093 гривны, следовательно размер указанной надбавки — 523,25 гривны", — отметили в издании.

Кроме того, общий размер пенсии участника боевых действий не может быть ниже 210% указанного прожиточного минимума. То есть украинец с таким статусом должен получать более 4395,30 гривны.

Напомним, 7 сентября в Пенсионном фонде Украины объяснили, какую пенсию могут получать военнослужащие с инвалидностью. Выплаты назначаются, если инвалидность наступила в период службы, в течение трех месяцев после увольнения или вследствие приобретенных во время службы заболеваний.

Также в ПФУ рассказали, засчитывается ли в страховой стаж уход за мужем с I группой инвалидности. Выяснилось, что для этого гражданка должна соответствовать трем условиям.