Блокировка средств на счетах переселенцев: почему это происходит и есть ли выход

В Минреинтеграции заявили, что граждане жалуются на наложение исполнителями ареста на банковские счета внутренне перемещенных лиц. Фокус исследовал, что происходит и каким может быть решение о блокировании денег, которые украинцы получают от государства и доноров.

Недавно в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий обсуждали новую проблему. Речь идет об обращениях граждан относительно случаев наложения государственными и частными исполнителями ареста на банковские счета внутренне перемещенных лиц. В том числе, речь идет о средствах, полученных ВПЛ в качестве социальной помощи от государства и международных организаций.

Министр Ирина Верещук говорит, что Минреинтеграции был разработан и внесен правительством в парламент проект закона, документ предлагает запретить наложение ареста на средства ВПЛ, полученные как целевая денежная помощь от международных организаций и государственная помощь на проживание, и их взыскание. "Это средства, которые государство, а также благотворительные фонды и международные организации выделяют для поддержки наших внутренне перемещенных лиц. И нельзя допустить, чтобы внутренние переселенцы были лишены такой денежной помощи. Даже если они являются должниками. Поскольку очень часто это единственные средства, которые у них есть", — считает Ирина Верещук.

Сложный вопрос: кто и почему блокирует средства на счетах ВПЛ

Обычно для блокировки средств на банковском счете требуется решение суда, именно оно предоставляет исполнительной службе право инициировать процедуру, когда средства будут заблокированы. Такое решение суда может быть связано с невыполнением заемщика, взявшего кредит в банке, своих обязанностей оплатить кредит.

Статус ВПЛ не является причиной для неуплаты кредита, поэтому и блокировка счетов исполнителем по решению суда не запрещена

"Государство предоставило ВПЛ немало преференций относительно уплаты по кредиту. Но в основном они касаются отдельных категорий кредитов: ипотеки или покупки авто. Простые беззалоговые кредиты наличными, кредитные карты не подпадают под эти преференции, поэтому долги по таким кредитам должны выплачиваться. Статус ВПЛ не является причиной для неуплаты кредита, поэтому и блокировка счетов исполнителем по решению суда не запрещена", — пояснил Фокусу в комментарии Юрий Мельничук, директор департамента рисков, член правления Юнекс Банка.

Эксперт отмечает: банки не принимают решений о блокировании счетов. Это компетенция исключительно судов и исполнительной службы, тогда как банки только выполняют требования исполнителя.

По решению суда исполнители имеют право инициировать блокировку средств на счетах должника Фото: Flickr

"Следует разделять работу банка с проблемной задолженностью и блокировку счетов. Ведь далеко не всегда заблокированный счет клиента находится в том же банке, в котором сформировался долг по потребительскому кредиту. Работа с должниками всегда начинается с поиска компромиссных решений. Сейчас банки очень охотно идут на пролонгацию кредита, уменьшение ставки и даже частичное прощение долга. Но если такой способ урегулирования заемщик игнорирует, отказывается от общения с представителями банка, начинается стандартная процедура принудительного взыскания долга: иск в суд, исполнительная служба и так далее. Без этой процедуры банк не может заблокировать счет должника, даже если тот открыт в этом же банке", — говорит Юрий Мельничук.

Новый закон: помогут ли должникам инициированные Минреинтеграции законодательные изменения

Выплата помощи внутренне перемещенным лицам осуществляется на текущие счета со специальным режимом использования "єПідтримка". В парламенте зарегистрирован законопроект №9065, который предлагает запретить на период действия правового режима военного положения и 30 календарных дней после его прекращения или отмены обращения взыскания и наложения ареста на средства должника, поступившие от общественных, благотворительных, международных организаций и представительств международных организаций в Украине, как целевая денежная помощь, а также государственную помощь на проживание внутренне перемещенным лицам. "Органы государственной исполнительной службы и частные исполнители обращают взыскание на средства и накладывают аресты на счета должников в пределах открытых исполнительных производств, несмотря на то, что вышеперечисленные лица являются на сегодня наиболее незащищенными слоями населения", — говорят авторы законопроекта в пояснительной записке к нему.

В Минреинтеграции уверены, что исполнительная служба не должна блокировать средства на счетах ВПЛ, которые те получили от государства и международных организаций

Однако 5 сентября этот проект в Верховной Раде сняли с рассмотрения. Возможно, после детального исследования документа парламентарии выяснили, что он слишком дискуссионный, ведь предлагает предоставить преференции по неуплате долгов внутренне перемещенным лицам. Также возможен другой вариант: сейчас готовится новый проект, который более детализировано и рационально подходит к вопросу долгов ВПЛ.

Верховная рада ознакомилась с инициативой Минреинтеграции, а 5 сентября законопроект сняли с рассмотрения Фото: 24 Канал

"С одной стороны, помощь людям, потерявшим все, действительно должна быть защищена по крайней мере частично от блокировки и принудительного списания. С другой стороны, всегда следует помнить, что деньги, которые были выданы в качестве кредита заемщикам лишь частично являются собственными средствами банков. В основном речь идет о депозитах других физических лиц и компаний. Поэтому это в значительной степени вопрос защиты прав кредиторов в самом широком смысле. Кроме того, учитывая поднятую дискуссию о справедливости начисления помощи ВПЛ, очевидно, что далеко не всегда дополнительные преференции для должников, как, собственно, и сама финансовая помощь, вообще нужны. Поэтому здесь следует вырабатывать определенный сбалансированный подход, который позволит удовлетворить как интересы кредиторов, так и потребности ВПЛ", — считает Юрий Мельничук.

Сейчас законодательство не предоставляет переселенцам особых преференций по долгам и блокированию средств Фото: УНИАН

Он считает, что у должника всегда есть возможность договориться с кредитором о лояльных условиях с учетом жизненных обстоятельств. Однако, говорит Мельничук, сейчас есть много тех, кто избегает даже общения с кредитором.

"При всем понимании крайне сложного положения, в которое попали сотни тысяч украинцев, многие заемщики просто пользуются сложившейся ситуацией, чтобы не выполнять своих обязательств по кредитам. И дополнительные инициативы законотворцев в этом направлении лишь усиливают подобные настроения", — уверен эксперт.

По его мнению, текущее законодательство довольно неплохо защищает отдельные категории граждан. В частности, объясняет эксперт, взыскание не может быть обращено на такие выплаты, как помощь лицам, занятым уходом за тремя и более детьми в возрасте до 16 лет, по уходу за ребенком с инвалидностью, по временной нетрудоспособности в связи с уходом за больным ребенком, на другую помощь для детей, предусмотренную законом.

"Решение о блокировании средств помощи ВПЛ в случае наличия долгов является сложным вопросом, и оно должно быть тщательно обсуждено и рассмотрено с учетом всех возможных последствий и влияния на общество", — резюмировал Юрий Мельничук.