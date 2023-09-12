Спасти бюджет: в Минфине озвучили сумму помощи от союзников на 2024 год

По словам министра финансов Сергея Марченко, переговоры с союзниками уже ведутся, но никакой конкретики пока нет.

В 2024 году Украина нуждается от 12 до 14 миллиардов долларов финансовой помощи от США, поскольку расходы бюджета остаются высокими из-за полномасштабной войны. Об этом 11 сентября заявил министр финансов Украины Сергей Марченко во время мероприятия EBA Global Outlook: Новая экономика Украины.

"Переговоры еще не ведутся, есть много неопределенностей, и мы не имеем уверенности, что это гарантировано", — сказал он.

По его словам, в течение 2023 года Украина получила почти 10 миллиардов долларов финансовой помощи от США, с помощью которых покрыла бюджетный дефицит. В Киеве ожидают, что в следующем году помощь от Соединенных Штатов не станет меньшей.

Также, как отметил Сергей Марченко, Украина надеется получить около 3,3 миллиарда долларов от США до конца этого года.

Отметим, ранее министр финансов прогнозировал, что поступления в 2024 году будут следующими:

помощь ЕС — 50 млрд евро на 4 года (то есть в год по 12,5 млрд евро или 510 млрд грн — это треть от потребности, как следует из слов Марченко);

помощь от Международного валютного фонда;

помощь от США — на это особая надежда, потому что она будет даваться как грант, то есть безвозвратно.

В начале 2023 года министр финансов США Джанет Йеллен рассказывала, что с начала полномасштабной войны России помощь США Украине в сфере безопасности, экономики, гуманитарной и социальной поддержки достигла около 50 миллиарда долларов. Из этой суммы 14 миллиардов долларов были направлены на поддержку экономической устойчивости Украины.

К слову, 4 сентября экс-министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что один день войны с Россией обходится украинскому бюджету в 100 миллионов долларов. Он отметил, что украинцы сейчас действительно фактически обеспечивают армию, так как продолжают работать и платят налоги, которые дальше идут в государственный бюджет.