"Средства придется занимать": в Раде предлагают увеличить расходы на оборону на 303 миллиарда

В парламенте рассмотрят законопроект о пересмотре госбюджета. Согласно ему расходы вырастут на 317 млрд гривен, почти 299 из которых — пока отсутствуют в украинской казне.

Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит правительственный законопроект о пересмотре государственного бюджета на 2023 год. Деталями 12 сентября поделилась в соцсетях народная депутатка и председательница Комитета ВР по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

"В целом расходы вырастут на 317 млрд гривен, из которых почти 303 млрд гривен предлагается направить на нужды обороны", — заявила она.

По ее словам, правительство хочет направить дополнительные:

195,7 млрд гривен — на Вооруженные силы (ВСУ);

39,7 млрд гривен — на Национальную гвардию;

20,4 млрд гривен — на Государственную пограничную службу (ГПСУ);

19 млрд гривен — на Национальную полицию;

13,2 млрд гривен — на закупки и модернизацию военной техники, вооружения ВСУ;

4,4 млрд гривен — Минстратегпрому на производство оружия и боеприпасов в Украине;

4,2 млрд гривен — на Службу безопасности (СБУ);

2,5 млрд гривен — на Главное управление разведки (ГУР МО);

2,1 млрд гривен — на Государственную специальную службу транспорта Минобороны;

570,2 млн гривен — Госспецсвязи;

500,7 млн гривен — на Службу внешней разведки (СВР);

230,5 млн гривен — на Управление государственной охраны (УГО);

151 млн гривен — на вознаграждения курсантам системы Министерства внутренних дел (МВД).

"Средства будут направляться в каждом ведомстве на зарплаты, денежные вознаграждения, военную и специальную технику", — объяснила Пидласа.

Также в Раде предлагают увеличить расходы на:

16,5 млрд гривен — на помощь на проживание внутренне перемещенным лицам (ВПЛ);

5,97 млрд гривен — на "быстрое восстановление" (грант Европейского Союза);

1,2 млрд гривен — на Министерство иностранных дел (МИД), в частности, для дипломатических учреждений в странах Африки и Аравийского полуострова, а также для сопровождения Украины в делах против РФ в Международном суде ООН и Арбитражных трибуналах по морскому праву;

552,8 млн гривен — на издание школьных учебников для 5 и 6 классов.

Руководительница Комитета ВР по вопросам бюджета объяснила, что правительство стремится сократить другие расходы на 11,4 млрд гривен. В частности, это возможно благодаря уменьшению расходов на обслуживание государственного долга на 10,7 млрд гривен. Кроме того, парламент сэкономил в этом году 30 миллионов на "зарплате" Национальному депозитарию Украины (НДУ).

"Парламент и правительство всегда оперативно реагируют на запросы военных, поэтому у меня нет сомнений, что такое увеличение будет поддержано народными депутатами. Относительно источников покрытия, то большую часть необходимых средств нам придется занимать — почти 299 млрд гривен, из которых около 208 млрд гривен — на внутреннем рынке, часть средств поступит от перевыполнения неналоговых доходов", — отметила Пидласа.

Напомним, расходы на издание школьных учебников для 5 и 6 классов обусловлены дефицитом. Как объяснил министр образования и науки Оксен Лисовой, в 2022 году средства, выделенные на печать книг, были потрачены на оборону страны. Поэтому часть детей была вынуждена учиться без учебников.

Также в СМИ сообщали о росте зарплат и пенсий в Украине в ближайшие три года. По прогнозам, в 2024 году ВВП увеличится на 5%, а средняя зарплата в том же году составит почти 22 тысячи гривен.