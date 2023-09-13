Венгрия продлит эмбарго на импорт украинского зерна, но не все страны согласны, — Reuters

Венгрия заявила о продлении государственного запрета на импорт украинской агропродукции после 15 сентября вместе с рядом европейских стран. Однако парламентский комитет Болгарии принял проект решения об отмене этого запрета.

Венгрия якобы договорилась с Румынией, Словакией и Болгарией о введении запрета на импорт украинского зерна, даже если ЕС не продлит запрет, который истекает 15 сентября. Об этом заявил 13 сентября в своем Facebook министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, пишет Reuters.

Однако премьер-министр Болгарии Николай Денков перед началом заседания правительства заявил болгарскому государственному информагентству, что отмена запрета на импорт из Украины была бы желательной, поскольку это приведет к снижению цен на основные продукты питания.

"Давайте четко отметим — восстановление импорта из Украины снизит цены на основные продукты питания, уменьшит инфляцию, что поможет малообеспеченным людям, и увеличит поступления в бюджет от импорта и экспорта", — приводит Reuters слова Денкова.

Профильный комитет болгарского парламента принял проект решения об отмене запрета на ввоз в Украину некоторых товаров после 15 сентября. Окончательное решение должно быть принято на пленарном заседании парламента.

В то же время Иштван Надь добавил, что новый национальный запрет будет касаться более широкого спектра украинских продуктов, чем действующие меры.

"Мы договорились с моими румынскими, словацкими и болгарскими коллегами, что если Брюссель не примет решение о продлении существующего моратория, то мы будем принимать национальные меры индивидуально", — подчеркнул Надь в соцсети.

И добавил, что мы живем в такое чрезвычайное время, когда нужно искать совместные решения на возможные вызовы и угрозы.

"Чрезвычайные обстоятельства, которые оправдывают запрет ЕС на импорт, все еще существуют, поэтому мы намерены и в дальнейшем сохранять ограничения на импорт украинского зерна … Только объединившись, мы можем защитить интересы аграриев", — подчеркнул Надь.

Эмбарго в отношении украинского зерна — что стоит знать

В мае этого года Евросоюз разрешил Польше, Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии ввести запрет на продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника на внутреннем рынке. Однако транзит грузов для экспорта продукции в другие страны сохранялся, поскольку Украина стала полностью зависимой от альтернативных маршрутов ЕС вследствие блокады РФ морских путей транспортировки украинской аграрной продукции. При этом экспорт украинского зерна за пределы ЕС, прежде всего в африканские страны, разрешается. Срок действия этого временного запрета должен закончиться 15 сентября.

Однако в начале сентября пять стран выступили за продление запрета на импорт украинского зерна до конца года, а 12 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна в единоличном порядке продлила запрет на импорт украинского зерна, из-за чего украинские власти будут вынуждены обратиться в арбитраж Всемирной торговой организации.

Комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховский заявил 31 августа, что Европейская комиссия должна продлить временный запрет на импорт из Украины в эти пять стран, поскольку эта мера помогла увеличить экспорт за пределы блока, и предложил предоставить субсидии для украинских экспортеров зерна.

Глава офиса еврокомиссара по вопросам торговли Михаэль Гегер внес представление о продлении ограничений на импорт украинской продукции. Отмечается, что предложение основывается на анализе рыночной ситуации с учетом низких цен, невозможности хранения зерна в соседних с Украиной странах и др. При этом пока неизвестно, речь идет о продлении ограничений до конца 2023 года или на более короткий срок. Окончательное решение зависит от президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Что предлагает Украина

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) официально обратилась к исполнительному вице-президенту, комиссару по вопросам торговли Европейской комиссии Валдису Домбровскису относительно оптимизации альтернативных маршрутов экспорта зерна из Украины в европейские порты с последующей отгрузкой в третьи страны. Оказалось, что это можно сделать за счет экспорта зерна через порты стран Балтии, Германии, Нидерландов, Хорватии, Италии и Словении. Поэтому Украина рекомендовала ввести "зеленые коридоры" к упомянутым портам.

Кроме того, Ассоциация предлагает предусмотреть для европейских перевозчиков субсидии, чтобы компенсировать дополнительные расходы на транзитные перевозки, а непосредственно для портов — частичную компенсацию так называемых "портовых расходов на украинское зерно".

Кроме того, УЗА обновила оценку потенциального урожая 2023 года, увеличив ее еще на 3,7 миллиона тонн — до 80,5 миллиона тонн зерновых и масличных. Экспорт из Украины в новом сезоне 2023/2024 потенциально может составить почти 49 миллионов тонн. В прошлом сезоне, который закончился 30 июня 2023 года, по оценке УЗА, экспорт достиг 58 миллионов тонн.

Напомним, Фокус писал, что транзит украинского зерна через страны Европы — один из вариантов ответа на выход РФ из "зерновой сделки". Восстановление же "зерновой сделки" возможно только в случае удовлетворения требований Кремля, что в целом делает невозможной эту черноморскую инициативу.