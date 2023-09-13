В ЕС исключили из санкционного списка 4 россиян: СМИ узнали их имена (фото)

Санкции продолжат применять к почти 1 800 лицам, которые, по мнению Евросоюза, являются ответственными за подрыв или угрозу территориальной целостности Украины. Среди исключенных из списка — уже мертвый россиянин.

Евросоюз продлил на полгода действие персональных санкций, которые были введены в связи с полномасштабным вторжением России на территорию Украины. В то же время, стали известны имена четырех человек, которых Совет ЕС вычеркнул из черных списков. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на собственные источники.

В решении Совета ЕС указано, что санкции в дальнейшем будут применяться к почти 1 800 лицам, которых в Евросоюзе считают ответственными за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Однако, пересматривая решение, Совет ЕС вычеркнул из черных списков четырех человек.

Речь идет о Григории Березкине (российский бизнесмен, к активам которого относится медиахолдинг "РБК"), Фархаде Ахмедове (бывший президент и совладелец "Нортгаза"), Александре Шульгине (экс-глава российского интернет-магазина Ozon) и Георгии Шуваеве (российский полковник, который в прошлом году умер).

Григорий Березкин Фархад Ахмедов

Александр Шульгин Григорий Шуваев

Как известно, после 24 февраля 2022 года в ответ на военную агрессию России против Украины Европейский Союз массово расширил санкции против России с целью существенного ограничения ее способности вести войну, лишив ее критических технологий и рынков и ослабив экономическую базу России. В черные списки попали около 1 800 юридических и физических лиц. Последним запрещается въезд в ЕС, их активы подлежат замораживанию.

Напомним, что 11 сентября Европейская Комиссия обнародовала рекомендации по оценке рисков обхода санкций и противодействия этому. Так, опубликована инструкция для европейских предприятий, которая должна помочь им правильно определить, оценить и понять возможные риски обхода санкций и как этого избежать.