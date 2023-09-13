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Экономика

В ЕС исключили из санкционного списка 4 россиян: СМИ узнали их имена (фото)

Евросоюз, санкции, ограничения, флаг, Россия
Фото: BBC | ЕС снял ограничения с четырех россиян

Санкции продолжат применять к почти 1 800 лицам, которые, по мнению Евросоюза, являются ответственными за подрыв или угрозу территориальной целостности Украины. Среди исключенных из списка — уже мертвый россиянин.

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Евросоюз продлил на полгода действие персональных санкций, которые были введены в связи с полномасштабным вторжением России на территорию Украины. В то же время, стали известны имена четырех человек, которых Совет ЕС вычеркнул из черных списков. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на собственные источники.

В решении Совета ЕС указано, что санкции в дальнейшем будут применяться к почти 1 800 лицам, которых в Евросоюзе считают ответственными за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Однако, пересматривая решение, Совет ЕС вычеркнул из черных списков четырех человек.

Речь идет о Григории Березкине (российский бизнесмен, к активам которого относится медиахолдинг "РБК"), Фархаде Ахмедове (бывший президент и совладелец "Нортгаза"), Александре Шульгине (экс-глава российского интернет-магазина Ozon) и Георгии Шуваеве (российский полковник, который в прошлом году умер).

Евросоюз, санкции, ограничения, Россия Fullscreen
Григорий Березкин
Евросоюз, санкции, ограничения, Россия Fullscreen
Фархад Ахмедов
Евросоюз, санкции, ограничения, Россия Fullscreen
Александр Шульгин
Евросоюз, санкции, ограничения, Россия Fullscreen
Григорий Шуваев

Как известно, после 24 февраля 2022 года в ответ на военную агрессию России против Украины Европейский Союз массово расширил санкции против России с целью существенного ограничения ее способности вести войну, лишив ее критических технологий и рынков и ослабив экономическую базу России. В черные списки попали около 1 800 юридических и физических лиц. Последним запрещается въезд в ЕС, их активы подлежат замораживанию.

Напомним, что 11 сентября Европейская Комиссия обнародовала рекомендации по оценке рисков обхода санкций и противодействия этому. Так, опубликована инструкция для европейских предприятий, которая должна помочь им правильно определить, оценить и понять возможные риски обхода санкций и как этого избежать.