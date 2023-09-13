У ЄС виключили із списку санкцій 4 росіян: ЗМІ дізналися їхні імена (фото)

Санкції продовжать застосовувати до майже 1 800 осіб, які, на думку Євросоюзу, є відповідальними за підрив або загрозу територіальній цілісності України. Серед виключених зі списку – вже мертвий росіянин.

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Євросоюз подовжив на пів року дію персональних санкцій, які були запроваджені у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії на територію України. Водночас, стали відомі імена чотирьох осіб, яких Рада ЄС викреслила з чорних списків. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на власні джерела.

У рішенні Ради ЄС зазначено, що санкції надалі застосовуватимуться до майже 1 800 осіб, котрих у Євросоюзі вважають відповідальними за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Однак, переглядаючи рішення, Рада ЄС викреслила з чорних списків чотирьох осіб.

Йдеться про Григорія Березкіна (російський бізнесмен, до активів якого належить медіахолдинг "РБК"), Фархада Ахмедова (колишній президент і співвласник "Нортгазу"), Олександра Шульгіна (ексголова російського інтернет-магазину Ozon) та Георгія Шуваєва (російський полковник, що торік помер).

Григорій Березкін Фархад Ахмедов

Олександр Шульгін Григорій Шуваєв

Як відомо, після 24 лютого 2022 року у відповідь на військову агресію Росії проти України Європейський Союз масово розширив санкції проти Росії з метою суттєвого обмеження її спроможності вести війну, позбавивши її критичних технологій і ринків і послабивши економічну базу Росії. У чорні списки втрапили близько 1 800 юридичних і фізичних осіб. Останнім забороняється в’їзд до ЄС, їхні активи підлягають замороженню.

Нагадаємо, що 11 вересня Європейська Комісія оприлюднила рекомендації щодо оцінки ризиків обходу санкцій та протидії цьому. Так, опубліковано інструкцію для європейських підприємств, яка має допомогти їм правильно визначити, оцінити та зрозуміти можливі ризики обходу санкцій і як цього уникнути.