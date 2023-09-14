Испугались заявления о 41,4 гривны за доллар: банки и обменники устанавливают новый обменный курс

В Министерстве финансов ожидают ослабления курса гривны до 41,4 грн за доллар или даже больше. Тем временем, на валютном рынке наблюдается существенный рост спроса на иностранную валюту.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил об обеспокоенности относительно укрепления гривны и рассчитывает на ослабление курса до 41,4 грн/доллар. Отечественный валютный рынок отреагировал на заявление министра относительно среднегодового курса гривны в 2024 году ростом спроса, причем, спрос на валюту растет и на наличном рынке. Да и импортеры сейчас увеличивают объемы покупки валюты. Между тем, в банках наличный курс 14 сентября достиг отметки 38,5 грн за доллар (курс продажи).

"В понедельник была замечена продажа валюты на межбанковском рынке, но объема не хватило, и импортеры все равно пошли к регулятору, а во вторник уже предложение почти отсутствовало и рынок полностью закрывал регулятор интервенциями. Спрос все еще сильно превышает предложение", — рассказал Фокусу Антон Куринной, главный эксперт департамента казначейства и финансовых институтов ОТП Банка.

По его словам, спред сузился в начале месяца, а сейчас немного расширяется из-за того, что можно делать только один раз в месяц такую операцию (покупку валюты в онлайн-приложениях банка на сумму до 50 тыс грн, — Фокус)."Но эта опция будет помогать сдерживать любые панические настроения населения при росте курса наличных валют. После курса 38,00 становится интересным пользоваться валютным депозитом на три месяца, где увеличили возможности объемов покупки — это также будет хорошо сдерживать возможные колебания наличных валют", — считает эксперт.

Еще 12 сентября в кассах банков можно было приобрести доллары по курсу 37,8 грн за доллар, а 14 сентября — уже по 38 и 38,5 грн/доллар Фото: УНИАН

Эксперт отметил, что в Украине сейчас возможен курс на наличном рынке на уровне 38,3-38,5, ведь наблюдается спрос на наличную валюту, а покупку через банки (безналичной валюты) большинство населения закрыло в начале месяца. "С другой стороны, не хватает наличной гривны на рынке, поэтому изменения курса валюты вверх будут довольно ограниченными. Так или иначе, в Украине есть сезонность, даже во время войны, обычно гривна немного ослабевает осенью и зимой. Плюс ожидания Минэкономики курса 41+ заставляет население и бизнес переводить гривневые ресурсы в валюту", — пояснил Антон Куринной.

Напомним, недавно Фокус писал, что в этом году возможна ситуация, когда наличный курс начнет существенно отрываться от официального курса, и затем НБУ может принять решение об изменении официального курса. Возможным уровнем нового официального курса опрошенные Фокусом эксперты называют 40-42 грн за доллар.