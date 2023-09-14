Пенсии в Украине в 2024 году: когда пересчитают выплаты и кто получит больше денег

В госбюджете Украины на следующий год предусмотрена индексация минимальной пенсии. Она пройдет в оговоренные законом ежегодные сроки – в марте 2024-го.

Кроме повышения минимальной пенсии, запланировано также повышение гарантированного размера выплат для тех, кто достиг 65 лет и имеет необходимый стаж. Как уточнила министр социальной политики Оксана Жолнович, индексация пенсий будет проведена безусловно несмотря на то, что согласно закону в условиях войны это делать не обязательно.

"Конечно, будет существенная индексация пенсий – планируем на март, как это предусмотрено законом", — подчеркнул в вечернем обращении 13 сентября президент Украины Владимир Зеленский.

Минимальная пенсия в течение ближайших трех лет увеличится:

в 2024-м — с 2093 до 2361 гривен;

в 2025-м — до 2573 гривен;

в 2026-м — до 2774 гривен.

Кроме того, 65-летние пенсионеры с достаточным стажем гарантированно должны получать:

2680 гривен – в 2023 году;

2840 гривен – с января по июль 2024-го;

3200 гривен – с июля 2024-го по январь 2025-го;

3348 гривен – в 2025-м;

3582 гривен – в 2026 году.

"Размеры назначенных выплат точно будут сохранены, их никто не будет уменьшать. Будем стараться увеличить пособия по бедности, но процент этого увеличения, конечно, зависит от переговоров с нашими международными партнерами", — отметила Жолнович.

Индексация пенсий в Украине

Индексация пенсии и ее повышение отдельным категориям пенсионеров были проведены с 1 марта 2023 года. Размеры увеличения пенсии составляли не менее 100 и не более 1500 гривен.

По данным Пенсионного фонда Украины, всего с 1 марта пересчитано 10,5 миллиона пенсий, средний размер повышения – 579,10 гривен. В итоге средний размер пенсии за полгода вырос на 688,85 гривен, или на 14,9% — до 5 311,44 грн.

Индексация пенсий в 2023 году Фото: ПФУ Результаты индексации пенсий в 2023 году

Вместе с тем, как писал Фокус, ожидается, что в течение ближайших трех лет валовой внутренний продукт (ВВП) вырастет на 5-7,5%. Несмотря на инфляцию в Украине, по прогнозам, выплаты гражданам будут увеличиваться и уже в 2026 году средняя зарплата составит почти 30 тысяч гривен.