С ноября — большие очереди на границе: эксперты предупредили о новых проблемах

Европейская система авторизаций, которая введена в Украине на уровне законодательства, предусматривает полную замену "старых" украинских упрощений на таможне.

В Украине продолжается реформирование таможенной системы в соответствии с нормами ЕС. Так 7 ноября 2023 года, состоятся существенные изменения в условиях таможенного контроля и оформления как импортных, так и экспортных грузов. Речь идет о том, что компании которым не удастся до этой даты получить соответствующие упрощения и преимущества предусмотренные Таможенным кодексом Украины или Конвенцией о режиме совместного транзита (статус АЭО — авторизованного экономического оператора) будут вынуждены предъявлять товары таможне. Об этом говорится в сообщении Европейской Бизнес Ассоциации.

Отмечается, что компаниям придется напрямую доставлять товары в зону таможенного контроля соответствующих таможен, где будет происходить таможенное оформление.

"Импортные декларации типа ЕА, которые позволяли завершать таможенное оформление не отправляя товар на таможню, будут отменены Также из Таможенного кодекса исчезнут положения, которые позволяли не предъявлять экспортный груз таможне", — говорится в сообщении

В то же время количество компаний, которые могут пользоваться упрощением растет очень медленно.

"Ведь компании, особенно, с войной, разрушениями и т.д., не выдерживают критериев, которые выставляются для получения статуса (в частности, финансовые, необходимость менять системы учета, что является достаточно затратной процедурой", — отмечают в ЕВА

При этом есть проблемы и на самой таможне. Так, терминалы таможенной службы могут оказаться не готовыми к такому количеству проверок одновременно. Причина: отсутствие инфраструктуры и дефицит человеческого ресурса. Поэтому в Украине могут возникать масштабные очереди на границах.

Поэтому бизнес-сообщество предложило изменения в Порядок получения упрощений предусмотренных Постановлением КМУ №1092 "Некоторые вопросы реализации положений Таможенного кодекса Украины относительно предоставления авторизаций".

"Поэтому надеемся, что принятие этих изменений (которые упрощают процедуру получения АЭО) значительно увеличит количество компаний, которые смогут получить упрощение", — отмечают в ЕВА.

Напомним, что в Украине с 2011 года работает система упрощенного таможенного оформления, предусмотренная Таможенным кодексом Украины, которая позволяет любому трейдеру не предъявлять товары таможне. Ее должны были отменить еще осенью 2022 года.

Также напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль 23 августа заявил, что Украина и Молдова будут развивать совместный контроль на госгранице.