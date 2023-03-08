"Нужно перезагрузить таможню, потому что там сейчас "феодальное княжество", — Данил Гетманцев

Скандалы на таможне могут прекратиться при условии увольнения ее руководителей и начала ее работы в соответствии с законодательством, считает народный депутат Данил Гетманцев.

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Чтобы увидеть прозрачную и эффективную работу Государственной таможенной службы, придется прибегнуть к увольнениям и полной перезагрузке. Об этом Фокусу в эксклюзивном интервью рассказал народный депутат, глава комитета ВРУ по финансам, налоговой и таможенной политике Данил Гетманцев.

"То, что необходимо сделать на таможне, это перезагрузить ее. Это значит, что мы не должны изменить только фамилии руководителей. Нам нужно провести открытый конкурс, взять человека с командой, которая перезагрузит таможенную службу. С учетом увольнения руководителей региональных таможен, ротации кадров, выстроит четкую иерархию, и это одна из проблем, потому что там сейчас "феодальное княжество", — говорит Данил Гетманцев.

По его мнению, новый человек в руководстве таможни реализует технические средства – от сканеров до общих пунктов пропуска с польскими таможенниками. "Нужно расширить применение общего транзита. Количество авторизованных экономических операторов должно возрасти кратно. Должна заработать система, когда груз едет во Львов, а декларацию оформляет Одесса или Черкассы. Но главное – это принцип, по которому руководитель несет ответственность за подчиненного. Если подчиненный берет взятку, то руководитель уходит вместе с ним ", — считает глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

[ + – ] Данил Гетманцев: "Никаких реформ таможенной службы не нужно" Фото: УНИАН

Гетманцев подчеркнул, что никакие реформы на таможне не нужны. "Надо работать по закону и надо, чтобы на это была воля руководства. Надо заставить таможню работать. Такое же было в налоговой. Никто сейчас не говорит о реформе налоговой. Но нельзя сейчас на рынке приобрести схемный кредит, потому что нет больше такого рынка А раньше был, можно работать так, а можно быть "в доле", как таможня, но, с другой стороны, новому руководителю таможни будет проще работать, потому что фактически он будет работать "с нуля" и любое положительное изменение будет сразу заметно", — говорит Данил Гетманцев.

Ранее Фокус сообщал, что ГБР и СБУ совместно проводят масштабную операцию – речь идет об обысках сотрудников Государственной таможенной службы.