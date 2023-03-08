"Потрібно перезавантажити митницю, бо там зараз "феодальне князівство", — Данило Гетманцев

Скандали на митниці можуть припинитися за умови звільнення її керівників та початку її роботи у відповідності до законодавства, вважає народний депутат Данило Гетманцев.

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Щоб побачити прозору та ефективну роботу Державної митної служби, доведеться вдатися до звільнень та повного перезавантаження. Про це Фокусу у ексклюзивному інтерв’ю розповів народний депутат, голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Те, що необхідно зробити на митниці, це перезавантажити її. Це означає, що ми не повинні змінити лише прізвища керівників. Нам потрібно провести відкритий конкурс, взяти людину з командою, яка перезавантажить митну службу. З урахуванням звільнення керівників регіональних митниць, ротації кадрів, вибудує чітку ієрархію, і це – одна із проблем, бо там зараз "феодальне князівство", — каже Данило Гетманцев.

За його думкою, нова людина у керівництві митниці реалізує технічні засоби – від сканерів до спільних пунктів пропуску з польськими митниками. "Потрібно розширити застосування спільного транзиту. Кількість авторизованих економічних операторів має зрости кратно. Повинна запрацювати система, коли вантаж їде у Львів, а декларацію оформлює Одеса чи Черкаси. Але головне – це принцип, за яким керівник несе відповідальність за підлеглого. Якщо підлеглий бере хабар, то керівник іде разом із ним", — вважає голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

[ + – ] Данило Гетманцев: "Ніяких реформ митної служби не треба" Фото: УНІАН

Гетманцев підкреслив, що ніяких реформ на митниці не треба. "Треба працювати за законом і треба, щоб на це була воля керівництва. Треба змусити митницю працювати. Таке ж було в податковій. Ніхто ж зараз не каже про реформу податкової. Але не можна зараз на ринку придбати схемний кредит, бо немає більше такого ринку. А раніше був. Можна працювати так, а можна бути "в долі", як митниця. Але, з іншого боку, новому керівнику митниці буде простіше працювати, бо фактично він працюватиме "від нуля" і будь-яка позитивна зміна буде одразу помітна", — каже Данило Гетманцев.

Раніше Фокус повідомляв, що ДБР та СБУ спільно проводять масштабну операцію – йдеться про обшуки співробітників Державної митної служби.