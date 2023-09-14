Создание газового хаба в Турции остановили из-за спора Эрдогана и Путина, — СМИ

Глава Кремля Владимир Путин надеется продать часть газа через Турцию странам, которые не желают покупать у России ресурс напрямую.

Создание газового хаба на территории Турции приостановили в связи с разногласиями между Анкарой и Москвой по транспортировке российского топлива в Европу. Об этом сообщает Reuters.

Анонсировали реализацию инициативы еще в октябре 2022 года. Споры между диктатором Владимиром Путиным и руководителем турецкого государства Реджепом Эрдоганом помешали этому.

Проект имел целью компенсировать потерянный российский транзит в страны ЕС. Глава Кремля предложил эту идею Эрдогану вскоре после того, как в результате взрывов повредили газопроводы Nord Stream, соединяющие Россию с Германией через акваторию Балтийского моря.

"Есть проблемы с управлением, они борются за то, кто должен управлять хабом", — отметили в агентстве.

Россия рассматривает хаб как способ изменить соответствующий маршрут своего экспорта газа сейчас, когда европейские государства резко сократили соответствующие закупки. Путин надеется продать часть газа через Турцию странам, которые не желают покупать у РФ ресурс напрямую.

"Турецкий" и "Голубой" потоки Фото: Газпром

Сейчас Москва использует трубопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток", которые пролегают через акваторию Черного моря. Таким образом ресурс и попадает в Турцию. Газ также идет на дальнейший экспорт в Южную и Восточную Европу, включая Венгрию, Боснию и Герцеговину, Грецию, Румынию и Сербию.

Турция сейчас импортирует почти весь свой газ и имеет соответствующую разветвленную инфраструктуру импорта сжиженного природного газа. Анкара верит, что может использовать имеющиеся и новые торговые отношения, чтобы стать газовым хабом.

Напомним, 11 сентября стало известно, что "Газпром" увеличит скидку на газ для Китая до 50%. По словам журналистов, в следующем году скидка для Китая увеличится до 46%, следует из проектировок правительства РФ. Газ из "Силы Сибири" будет стоить $271,6 за тысячу кубометров.