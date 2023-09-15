Еврокомиссия сняла эмбарго на поставки украинского зерна и назвала новые условия

В Европейском Союзе считают, что показатели экспорта в третьи страны за пределами евросообщества даже растут, поэтому не намерены запрещать транспортировку зерна из Украины.

Европейская комиссия не пролонгирует действие эмбарго на поставки украинского зерна. На сайте институции 15 сентября сообщили подробности.

Специалисты проанализировали влияние экспорта 4 категорий сельскохозяйственной продукции на рынок ЕС. Они сделали вывод, что благодаря работе Координационной платформы и временным мерам, введенным 2 мая 2023 года, искажения рынка в 5 странах-членах, граничащих с Украиной, исчезли. Показатели экспорта в третьи страны за пределами ЕС даже растут.

По результатам переговоров Украина согласилась ввести правовые меры. В частности, это касается системы лицензирования экспорта в течение 30 дней. Еврокомиссия и наше государство будут отслеживать ситуацию через платформу, чтобы была возможность быстро реагировать на любые непредвиденные ситуации.

"Европейская комиссия будет воздерживаться от введения каких-либо ограничений, пока действенные меры со стороны Украины действуют и полностью работают", — говорится в сообщении.

Европейский Союз, как говорится в сообщении, действовал решительно и эффективно, чтобы поддержать динамику экспорта украинских зерновых и других пищевых продуктов. В ЕС напомнили, что координационная платформа объединила Украину, Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию, Словакию и Европейскую Комиссию. Это способствовало развитию инфраструктуры и увеличению материально-технического потенциала, а также устранению административных барьеров для экспорта сельскохозяйственной продукции из нашего государства.

Эмбарго на зерно из Украины: позиция Польши

Руководитель польского правительства Матеуш Моравецкий отреагировал на решение Еврокомиссии о снятии эмбарго на украинское зерно. Он назвал это плохим решением. Польша намерена в полночь продолжит запрет на ввоз украинского зерна.

Запрет на импорт украинского зерна

Ограничения на импорт пшеницы, подсолнечника, кукурузы и рапса из Украины в Болгарию, Польшу, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию действуют с мая 2023 года. Сначала запрет действовал до 5 июня, но потом его решили пролонгировать до 15 сентября. В то же время транзит таких грузов для экспорта в другие страны не запрещен.

Напомним, 14 сентября в Польше заявили, что знают, как Украине решить зерновой кризис. Министр сельского хозяйства страны Роберт Телус уверяет, что сейчас из Украины экспортируется столько же зерна, сколько до начала полномасштабного российского вторжения.