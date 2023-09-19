Мужчины или женщины: кто из украинцев больше зарабатывает и почему

По словам омбудсмена Павла Лубинца, из-за систематической дискриминации и недооценки труда украинским мужчинам больше платят, чем женщинам.

Часто приходится слышать о том, что и женщины и мужчины должны зарабатывать одинаковые суммы за одну и ту же работу. Конечно, это логично и справедливо, но в реальности все намного сложнее. Например, в Украине разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами составляет 18,6% — это хоть и ниже мирового показателя, но больше, чем во многих странах Евросоюза. Об этом сообщил 18 сентября Уполномоченный по правам человека Павел Лубинец.

Он также назвал основные причины того, почему украинским мужчинам платят больше, нежели женщинам. По его словам, виной всему систематическая дискриминация и недооценка труда женщин.

"Совершенствование трудового законодательства, преодоление стереотипов работодателей, повышение уровня мотивации женщин — главные принципы того, чтобы тенденция к сокращению гендерного разрыва в оплате труда в Украине стала устойчивой и необратимой", — написал он.

При этом еще в начале сентября 2023 года в Министерстве экономики сообщали, что в 2015 году разница в зарплатах между мужчинами и женщина составляла 26%, но в этом году, по данным ведомства, сократилась до 18,6%. При этом правительство хочет полностью избавиться от этого разрыва до 2030 года.

Отметим, на днях Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА), провела опрос согласно которому в 2024 году подавляющее большинство украинских компаний (87%) будет повышать зарплату своим сотрудникам.

Из них почти половина (46%) планирует увеличить выплаты до 10%, а 41% — от 10% до 20%. И только каждая сотая компания собирается сократить прежний уровень зарплат, а 12% не хотят ни снижать, ни повышать выплаты.

К слову, согласно данным Социологического мониторинга "Украинское общество", которое провел Киевский международный институт социологии по заказу Института социологии НАН Украины, для комфортной жизни украинцам нужно зарабатывать 12 750 гривен. Именно такой суммы, как считаю наши соотечественники, хватит одному человеку на месяц.

Также Фокус уже писал, что в течение ближайших трех лет, как ожидается, валовой внутренний продукт (ВВП) вырастет на 5-7,5%. Даже вопреки инфляции выплаты гражданам будут увеличиваться, поэтому уже в 2026 году средняя зарплата подрастет до 30 тысяч гривен.