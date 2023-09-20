Польский "триллер" с украинским зерном: премьер Польши угрожает усилить эмбарго

Глава польского правительства Моравецкий жестко отреагировал на выступление президента Украины Зеленского на Генасамблее ООН.

В Польше угрожают расширить список продуктов, которые запрещено ввозить из Украины. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предостерег Киев от "обострения ситуации" вокруг агроэкспорта из Украины. Об этом сообщает польское издание Gazeta.

Моравецкий отреагировал на выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.

"Мы запустили временный морской экспортный коридор из наших портов. Мы упорно работаем над сохранением сухопутных маршрутов экспорта зерна. И вызывает тревогу то, как некоторые из наших друзей в Европе разыгрывают солидарность в политическом театре, снимая триллер с зерном. Может показаться, что они играют свою роль, но на самом деле они помогают подготовить почву для московского актера", – заявил Владимир Зеленский во вторник, 19 сентября, в Нью-Йорке.

В ответ Моравецкий напомнил о помощи, которую поляки оказывали Украине с первых дней войны. Он подчеркнул, что после этого нельзя назвать Польшу "безразличным государством".

"Мы еще верим в победу Украины и помогаем. Но интересы поляков должны быть на первом месте для нас. И так будет независимо от того, что говорит кто-либо в мире, потому что мы не кланяемся ни Востоку, ни Западу, мы действуем только в интересах поляков", – заявил премьер-министр польского правительства.

"Предупреждаю власти Украины: если они обострят конфликт, мы добавим еще больше продуктов к запрету на экспорт на территорию Польши", — добавил Моравецкий.

Напомним, что Польша угрожает заблокировать вступление Украины в ЕС на фоне зернового кризиса. В торговой войне Варшаву поддерживает Словакия и Венгрия.

Также в Польше заявили, что не откроют границу для ввоза украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пояснил, что эмбарго призвано защитить польских фермеров.

С вреду, 20 сентября, в польском правительстве намекнули, что ищут основания для сокращения поддержки Украины.