Будет меньше денег на асфальт? Зачем налоги военных забирают у местных громад

Верховная Рада на заседании 20 сентября поддержала за основу правительственный законопроект, который предлагает изъять НДФЛ с выплат военным в пользу госбюджета. Средства должны пойти на нужды ВПК. Инициатива призвана исключить финансирование громадами второстепенных в условиях военного времени потребностей. С другой стороны, она может усложнить громадам с меньшими поступлениями от этого налога выполнение делегированных функций.

Парламент поддержал за основу законопроект №10037, который предусматривает изъятие денег, которые местные бюджеты получают из налога на доходы физлиц с денежных выплат военнослужащих в пользу госбюджета с 1 октября. Эти средства правительство уже заложило в проект главной сметы страны на следующий год . Идея назрела после того, как стало известно о закупке овощерезок и барабанов для укрытий из местных бюджетов, и это в то время, когда государству не хватает средств для противодействия агрессии РФ. Фокус разбирался, в чем суть нововведений и как принятие инициативы по НДФЛ военных повлияет на финансы громад.

По 50% — Минстратегпрому и Госспецсвязи: что предлагает проект закона №10037

Согласно пояснительной записке, проект закона № 10037 предлагает зачислить:

в общий фонд государственного бюджета — поступления, которые являются источниками формирования государственного дорожного фонда — в 2024-м;

в специальный фонд государственного бюджета — поступления от налогообложения доходов военнослужащих, полицейских, лиц рядового и начальствующего состава — с 1 октября 2023-го по 31 декабря 2024 года.

Город на Волыни хотел потратить 150 млн грн на стадион и беговые дорожки во время войны

Поступления от военного НДФЛ предлагают распределить следующим образом:

50% — Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации на закупку специальной техники и оборудования;

50% — Министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности на выполнение государственных целевых программ реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса, разработку, освоение и внедрение новых технологий, наращивание имеющихся производственных мощностей для изготовления продукции оборонного назначения .

Вместе с тем, правительство позволит свободный остаток бюджетных средств и средств спецфонда местных бюджетов (кроме собственных поступлений бюджетных учреждений и субвенций из других бюджетов) направить, в частности, на:

оплату труда работников бюджетных учреждений;

приобретение медикаментов и перевязочных материалов;

оплату коммунальных услуг и энергоносителей;

обслуживание и погашение местного долга;

социальное обеспечение;

мероприятия и работы ТРО и мобилизационной подготовки, поддержку сил безопасности и обороны;

проектирование, строительство, ремонт защитных сооружений гражданской защиты и др.

В государственный бюджет в 2024 году от дорожного фонда ожидают получить около 95,2 млрд грн, а в спецфонд госбюджета от военного НДФЛ — с октября и до конца 2023 года — 25,8 млрд грн и 93,7 млрд грн в 2024 году. Таким образом, если документ будет поддержан во втором чтении, громады рискуют потерять средства уже в этом году.

С "военного" НДФЛ правительство уже в этом году ожидает получить в бюджет 25,8 млрд грн

"Если соответствующий законопроект будет проголосован, то бюджеты территориальных громад не досчитаются значительных сумм денежных средств, — прокомментировал адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Дмитрий Лазебный. — Такие крупные города, как Харьков и Днепр будут иметь недоимку: для Харькова — 146 млн грн, для Днепра — 207 млн грн".

Золотая жила: как НДФЛ с военных сделало громады богаче

Поступления от НДФЛ, за счет увеличения выплат и численности военных, за последний год, действительно, существенно выросли. Так, за январь-март 2023 года местные бюджеты получили 24,6 млрд грн таких доходов, что на 329% больше, чем в 2022 году (+18,9 млрд грн). По данным Центра экономической стратегии, по итогам первого полугодия сумма от "военного" НДФЛ составила 50 млрд грн, а из 1646 местных бюджетов 1356 были профицитными. В нем Кабмин увидел источник покрытия назревших проблем с нехваткой финансирования безопасности и обороны.

Поступления от "военного" НДФЛ резко возросли с 2022 года — число военных и выплаты им выросли с началом большой войны Фото: decentralization.gov.ua

"Такое предложение связано, в первую очередь, с тем, что обеспечение расходов обороны может происходить только из внутренних ресурсов (то есть средств, которые уплатили украинские граждане в виде налогов и сборов или средств, которые правительство заняло на внутреннем рынке). На примере увеличения расходов в 2023-м (+303 млрд грн), можно увидеть, что этого внутреннего ресурса не хватает. Почти 208 млрд грн правительство надеется привлечь через размещение военных облигаций, а на 26 млрд грн будут перевыполнены неналоговые поступления. Финансирование остальных 69 млрд грн остается под вопросом, поэтому Кабмин предлагает уже с 1 октября направить средства так называемого "военного НДФЛ" на нужды обороны", — пояснила Фокусу глава комитета по вопросам бюджета ВРУ Роксолана Пидласа.

В такой ситуации не могут не возмущать случаи, когда громады объявляют тендеры на однозначно неприоритетные в военное время потребности.

"Соответствующий законопроект является реакцией центральной власти на действия некоторых территориальных громад по расходованию денежных средств не на военные нужды или на восстановление инфраструктуры, а на цели, которые не совсем уместны в условиях войны. Таких примеров довольно много. Можем напомнить о ситуации, когда в г. Киверцы (город в Луцком районе Волынской области), население которого составляет около 14 тысяч человек, в июне этого года хотели потратить 150 миллионов гривен на стадион и беговые дорожки", — отметил Дмитрий Лазебный.

"Кошелек уменьшится": как изъятие "военного" НДФЛ повлияет на местные бюджеты

По подсчетам ЦЭС, если местные бюджеты не получат "военный" НДФЛ, количество дефицитных бюджетов увеличится с 227 до 543, в том числе 270 будут иметь дефицит более 10%. Так, из ТОП-10 локальных профицитных бюджетов, три будут в минусе — Харьков, Днепр и Николаев.

"Для многих местных бюджетов эти средства очень существенны. В областях, где ведутся боевые действия, часто большинство доходов местных бюджетов составляют поступления от НДФЛ военных и полицейских. В таких регионах местные бюджеты невозможно будет сбалансировать", — говорит кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский.

По данным ЦЭС, если изъять "военный" НДФЛ, бюджеты Днепра, Николаева и Харькова станут дефицитными

Резать расходы придется и малым городам, как Дунаевцы, что в Хмельницкой области, с населением 16 тыс. человек, которые не имеют военных объектов. "В наших Дунаевцах военного нет ничего, кроме ребят, которые на войне. У нас очень маленькое НДФЛ. Сложнее нам будет. Сегодня эти деньги мы можем направить на помощь переселенцам, например, готовим для них жилье", — рассказал Николай Тимчишин, депутат Дунаевецкого городского совета.

В первую очередь под нож пойдут проекты развития. Однако ими, похоже, и до сегодняшнего дня не активно занимались. По данным ЦЭС, большинство денег местные бюджеты направляют на зарплату, субсидии, коммунальные услуги, тогда как объем капитальных расходов составляет менее 13%.

В правительстве уверяют, что решение об изъятии НДФЛ подкреплено компенсаторами и при необходимости деньги выделят из госбюджета

В правительстве уверяют, что обеспечат регионы нужными суммами. "Опасения, что такое решение приведет к нехватке средств в местных бюджетах для финансирования всех важных потребностей не имеют под собой никаких оснований, ведь оно будет иметь не только ряд положительных последствий для финансирования обороны государства, но и подкреплено компенсаторами для выравнивания бюджетных диспропорций на уровне громад. Поэтому местные бюджеты ни в коем случае не останутся недофинансированы. В зависимости от потребностей средства будут распределяться из государственного бюджета", — говорится в сообщении Кабмина.

НДФЛ по месту жительства и погашение долгов государства перед ОМС: есть ли путь примирения

Деньги от "военного" НДФЛ распределяются по громадам очень неравномерно. Поскольку НДФЛ уплачивается по месту регистрации предприятий, больше получают те громады, где зарегистрированы воинские части. "Минфин берет в пример такие громады, где зарегистрированы воинские части, где мостят золотом тротуары, потому что некуда девать деньги, и их выпячивает как верх расточительства и говорит: теперь рубим головы всем", — возмущается директор ОО "Институт развития территорий" Юрий Ганущак.

Диспропорций в наполнении локальных бюджетов удалось бы избежать, если бы НДФЛ "шел за плательщиком", а не по месту регистрации предприятия.

Деньги от НДФЛ с выплат военным пойдут на производство и закупку оружия Фото: AP

"Во всей цивилизованной Европе этот налог платится по месту жительства. Тогда таких громад, которые покупают овощерезки и по три раза перекладывают брусчатку, точно не будет… Когда налог идет по месту жительства человека, то мобилизовали [призывника], и ему обратно вернулся, где он жил, налог и предоставляются его семье услуги от громады", — убежден Ганущак.

Средства из "военного" НДФЛ из государственного бюджета тоже могут расходоваться не по назначению. Правительство — ничем не лучший распорядитель средств налогоплательщиков, чем ОМС. Поэтому целесообразно было бы направить часть НДФЛ непосредственно на счета воинских частей .

"Будет сложно, но тогда мэры будут ходить к комбригам и просить деньги на финансирование некоторых программ. Тогда деньги будут гарантированно на руках командиров частей, и они смогут сами финансировать основные потребности, а не обращаться к местному самоуправлению", — убежден журналист Юрий Бутусов.

В случае изъятия доходов от упомянутого налога, правительству следовало бы пропорционально уменьшить делегированные на места полномочия, говорят специалисты. Вместе с тем, центральным органам власти, отбирая средства накануне отопительного сезона, следовало бы погасить долги перед ОМС.

"Военный" НДФЛ нужно платить по месту жительства человека, чтобы в его громаду поступали средства, подчеркивают специалисты

"Государство не компенсировало местным бюджетам ряд расходов. Речь идет в частности о 35 млрд грн разницы в тарифах на газ, что срывает подготовку к отопительному сезону. Также местные громады не получают запланированные средства на восстановление поврежденных объектов, социальные выплаты и тому подобное. Все это значительно усложняет социально-экономическую ситуацию в регионах. Поэтому рядом с изъятием НДФЛ на выплаты военным, правительство должно немедленно в полном объеме перечислить громадам все запланированные средства. Если этого не делать, то будет сорван отопительный сезон, не будут проведены необходимые восстановительные работы, не будут вовремя начислены субсидии и другие социальные выплаты", — резюмировал Хмелевский.