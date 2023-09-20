Украинцам по-новому будут считать распределение газа: как изменятся платежки

В НКРЭКУ считают, что изменения помогут уменьшить финансовую нагрузку на бытовых потребителей.

В Украине с 1 октября при расчете размера годовой заказанной мощности газа для бытовых потребителей, которые полностью или частично не получают газоснабжения, будут учитывать только за неопломбированные газовые приборы. Об этом 20 сентября 2023 года сообщили в Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Отмечается, что эти изменения помогут уменьшить финансовую нагрузку на бытовых потребителей, которые в течение предыдущего газового года, который длится с октября 2022 года по сентябрь 2023, потребляли минимальные объемы газа.

В Украине изменят размера годовой заказанной мощности газа для бытовых потребителей Фото: НКРЭКУ

Так, в НКРЭКУ привели платежку потребителя на Буковине, у которого опломбированы отопительный прибор и водонагреватель. Если до изменений потребитель ежемесячно платил за распределение 52,07 гривен, то теперь сумма в платежке снизится до 6,47 гривен. За год потребитель сможет сэкономить 547,25 гривен.

Кто из украинцев может не оплачивать счета за газ

В Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" есть перечень украинцев со статусом льготника, которым предоставляют скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг. Льготы могут получить:

участники боевых действий — размер скидки составляет 75%;

участники войны — 50%;

лица с инвалидностью вследствие войны — 100%;

члены семьи погибшего (умершего) ветерана войны — 50%;

лица с особыми заслугами перед Родиной — 100%;

родители умершего лица с особыми заслугами — 100%;

вдовы (вдовца) лица с особыми заслугами — 100%.

При этом льготы на газ предоставляются при условии, если за предыдущие шесть месяцев размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека не превышал величины дохода, который дает право на налоговую социальную льготу в порядке, определенном Кабмином.

Напомним, что в новом отопительном сезоне стоимость газа для населения и для предприятий теплокоммунэнерго останется на уровне 2022 года. В то же время измениться может стоимость отопления в многоквартирных домах, зависит не только от цены на газ, но и от местной власти.

Также Фокус рассказывал, что долги украинцев за коммунальные услуги на конец июня 2023 года находились на уровне примерно 100 миллиардов гривен.