Защищаем свои интересы: украинские олигархи не будут управлять рынком Польши, — Моравецкий

По словам главы польского правительства Матеуша Моравецкого, отношения Варшавы и Киева сейчас в "тяжелом" состоянии из-за разногласий по поводу зернового кризиса.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что нельзя допустить, чтобы украинские олигархи управляли польским рынком зерна. По его словам, Варшава готова помогать Киеву с логистикой и экспортом, но не позволит дестабилизировать ситуацию внутри Польши. Об этом Моравецкий сказал эфире Polsat News 20 сентября.

Политик отметил, что отношения Украины и Польши сейчас "тяжелые" из-за разногласий касательно зернового вопроса. Особенно его возмутили слова президента Владимира Зеленского о о фейковой солидарности стран ЕС и поддержке РФ.

По словам Моравецкого, после начала полномасштабного вторжения России в Украину он лично пытался доказать немецкому правительство, что Европейский союз должен отправить Киеву оружие для защиты.

"Мы посылаем Киеву слова предупреждения не играть такие ноты, которые на самом деле тут же были подхвачены здесь, в Польше, так называемыми "российскими троллями". Все провокаторы взялись за дело и рады, что между нашими странами посеяно семя раздора", — сказал политик

Напомним, что 19 сентября, Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН заявил, что "политический театр" вокруг зернового импорта, в котором участвует Польша, Венгрия и Словакия, только на руку Москве. Представители МИД Польши заявили, что передали решительный протест польской стороны после слов украинского лидера о том, что некоторые страны ЕС только изображают поддержку Украины.