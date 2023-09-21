Украина и Польша договорились найти совместное решение по экспорту зерна

Во время разговора стороны обсудили ситуацию, которая сложилась между странами и предложение Киева по ее решению, рассказали в украинском министерстве.

21 сентября министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский пообщался по телефону с министром сельского хозяйства Польши Робертом Телусом. Министры договорились решить вопрос по экспорту зерна. Об этом сообщила пресс-служба украинского ведомства.

Отмечается, что во время разговора стороны обсудили ситуацию, которая складывалась между странами и украинское предложение по ее решению. Николай Сольский и Роберт Телус договорились найти решение, которое будет учитывать интересы обеих стран.

"Стороны подтвердили тесные и конструктивные отношения, которые ими многократно демонстрировались и согласовали, с учетом этого, выработать в ближайшее время вариант взаимодействия по вопросам экспорта", — отметили в министерстве Украины.

Следующие переговоры состоятся в ближайшие дни. На них планируют обсудить подготовленные к тому времени вопросы от обеих сторон. Также польская сторона изучит украинский план экспорта и подготовит свои предложения к нему.

Напомним, что в Польше пригрозили заблокировать вступление Украины в ЕС из-за зернового кризиса. Министр сельского хозяйства Роберт Телус дал понять, что Варшава готова давить на самые чувствительные точки Киева.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил обеспокоенность по поводу того, что украинские олигархи будут влиять на польский рынок зерна и отметил, что Польша не допустит дестабилизации своей внутренней ситуации.

Вице-премьера Польши Ярослав Качиньский заявил, что Варшава продолжит оказывать поддержку Украине в ее противостоянии военной агрессии Российской Федерации, несмотря на разногласия относительно украинского зерна.