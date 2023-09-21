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"Мы предупреждаем Киев": премьер Польши прокомментировал "зерновые" разногласия с Украиной

Матеуш Моравецкий
Моравецкий прокоментировал разнограсия между странами

По словам Матеуша Моравецкого, отношения между двумя странами являются напряженными, поэтому официальный Киев "не должен играть на том поле, где находятся российские тролли".

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил обеспокоенность по поводу того, что украинские олигархи будут оказывать влияние на польский рынок зерна. Он подчеркнул готовность Варшавы оказывать содействие Киеву в сфере логистики и экспорта, но отметил, что Польша не допустит дестабилизации своей внутренней ситуации. Об этом Моравецкий сказал эфире Polsat News.

Политик подчеркнул, что на данный момент отношения между Украиной и Польшей являются "напряженными" из-за разногласий в вопросе зернового рынка.

Моравецкий подчеркнул, что несколько месяцев назад он информировал Еврокомиссию и Украину о том, что если ЕС не продлит эмбарго, то Польша введет его в одностороннем порядке.

"Мы предупреждаем Киев, чтобы он не играл на том поле, где моментально находятся так называемые российские тролли, и где провокаторы радуются разногласиям, которые были посеяны между нашими странами", — подчеркнул Моравецкий.

Кроме того, министр сельского хозяйства и развития сельских районов Польши Роберт Телус 20 сентября заявил, что Варшава готова к переговорам с Украиной по зерну после "успокаивающего выступления" заместителя министра экономики и торговли Украины Тараса Качки.

Мы также писали о том, что по словам вице-премьера Польши Ярослава Качиньского, Варшава продолжит оказывать поддержку Украине в ее противостоянии военной агрессии Российской Федерации, несмотря на разногласия по украинскому зерну.