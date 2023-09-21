"Мы предупреждаем Киев": премьер Польши прокомментировал "зерновые" разногласия с Украиной

По словам Матеуша Моравецкого, отношения между двумя странами являются напряженными, поэтому официальный Киев "не должен играть на том поле, где находятся российские тролли".

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил обеспокоенность по поводу того, что украинские олигархи будут оказывать влияние на польский рынок зерна. Он подчеркнул готовность Варшавы оказывать содействие Киеву в сфере логистики и экспорта, но отметил, что Польша не допустит дестабилизации своей внутренней ситуации. Об этом Моравецкий сказал эфире Polsat News.

Политик подчеркнул, что на данный момент отношения между Украиной и Польшей являются "напряженными" из-за разногласий в вопросе зернового рынка.

Моравецкий подчеркнул, что несколько месяцев назад он информировал Еврокомиссию и Украину о том, что если ЕС не продлит эмбарго, то Польша введет его в одностороннем порядке.

"Мы предупреждаем Киев, чтобы он не играл на том поле, где моментально находятся так называемые российские тролли, и где провокаторы радуются разногласиям, которые были посеяны между нашими странами", — подчеркнул Моравецкий.

Кроме того, министр сельского хозяйства и развития сельских районов Польши Роберт Телус 20 сентября заявил, что Варшава готова к переговорам с Украиной по зерну после "успокаивающего выступления" заместителя министра экономики и торговли Украины Тараса Качки.

Мы также писали о том, что по словам вице-премьера Польши Ярослава Качиньского, Варшава продолжит оказывать поддержку Украине в ее противостоянии военной агрессии Российской Федерации, несмотря на разногласия по украинскому зерну.