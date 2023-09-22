Пенсии в Украине: кому доплатят более 2 тысяч и кого наоборот лишат всех выплат

Часть украинских пенсионеров сможет получить в октябре доплату к пенсии. В то же время в стране продолжается масштабная верификация, по результатам которой определенным гражданам "заморозят" пенсионные выплаты.

Определенная категория украинских пенсионеров может получить доплату в размере 2 093 гривен. Деталями поделилась пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

В сентябре пенсионерам, имеющим статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), назначили надбавку — 2 093 гривен. Для этого правительство выделило из бюджета дополнительные средства, предназначенные на компенсацию пенсий за прошлые периоды.

"Пенсионерам из числа ВПЛ, в пенсионных делах которых учитываются пенсии, невыплаченные за прошлые периоды, дополнительно выплачено по 2 093,00 грн (размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность)", — объяснили в ПФУ.

Такая же выплата ждет пенсионеров из числа ВПЛ и в октябре.

Кого из пенсионеров могут лишить пенсии?

Кроме того, сейчас в Украине проводят масштабную верификацию пенсионеров. Часть граждан может потерять свои выплаты. Об этом подробнее рассказали 22 сентября в медиа "ТСН".

Условия, при которых пенсионеру могут "заморозить" выплаты:

ложные данные, в частности о стаже или размере зарплаты;

ошибки в личных данных;

получение пенсии на основании ненастоящих документов;

лицо выехало за границу на ПМЖ;

человек более полугода не пользуется счетом и не приходит на отделение.

Напомним, в Украине с 1 января 2024 года увеличится максимальная пенсия. Она составит 23 610 гривен. В то же время средняя пенсия в Украине, по самым свежим данным, составляет примерно 5,3 тысячи гривен.

В Пенсионном фонде объяснили, как уберечь себя от замораживания пенсионных выплат тем, кто сейчас находится за границей. Пенсионерам необходимо обратиться в ПФУ и предоставить свои документы.