"Зиму точно пройдем": Украина готова покрыть зимнее потребление электроэнергии, - Укрэнерго

По данным председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, инженерная защита всех ключевых энергетических объектов высшего уровня в системе была существенно усилена с целью обеспечения защиты подстанций и электростанций от возможных атак со стороны России.

Укрэнерго подтверждает свою готовность удовлетворить потребность в электроэнергии на зимний период уже сегодня. Возможны трудности из-за обстрелов со стороны России, однако "энергосистема не подведет". Об этом заявил в эфире телемарафона председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Мы уже сегодня были бы готовы транспортировать зимние объемы электроэнергии, под зимнее потребление. Идет очень активная, интенсивная ремонтная кампания и восстановительная на электростанциях", — сообщил он.

Кудрицкий также подчеркнул, что инженерная защита всех ключевых энергетических объектов высшего уровня в системе была существенно усилена с целью обеспечения защиты подстанций и электростанций от возможных атак со стороны России.

"Имея за плечами опыт минувшей зимы, вряд ли враг может чем-то нас удивить. Поэтому, думаю, зиму точно пройдем. Могут быть сложности, связанные с обстрелами. Но энергосистема не развалится, будет работать и справимся", — подчеркнул он.

Что касается возможных перебоев с электроснабжением, Кудрицкий выразил мнение, что это будет зависеть от характера, масштаба и успеха обстрелов. Он также подчеркнул, что наиболее сложная ситуация возникнет в районах прифронтовых зон, где восстановление электроснабжения может быть затруднено из-за отсутствия резервных сетей.

"Мы не знаем, какими будут эти параметры, какую тактику будет применять враг. Но все, что можно было сделать, чтобы подготовиться, было сделано. И мы продолжаем сейчас увеличивать запас прочности в энергосистеме для того, если даже массированные обстрелы и будут, минимизировать их последствия", — подытожил он.

Напомним, 12 сентября в Министерстве энергетики Украины заявили, что СМИ распространяли ложные данные о введении отключений света по графикам с 1 октября. Зато отметили, что в Украине есть достаточное количество производимой электростанциями энергии, тогда как в день наблюдается профицит мощностей.

В июле директор Центра исследования энергетики Александр Харченко сообщил, что зима 2023-2024 годов может быть сложной, ведь разрушенное оборудование энергетической инфраструктуры невозможно восстановить за год. В результате украинская энергосистема может быть более уязвимой к блэкаутам.