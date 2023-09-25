Впервые в истории: Украина пройдет зиму без импорта газа, — "Нафтогаз"

По словам главы НАК Алексея Чернышева, в новом отопительном сезоне предприятия и бытовые потребители будут пользоваться исключительно газом украинской добычи.

Отопительный сезон 2023/2024 Украина пройдет без импорта газа. Это впервые в истории наша страна не будет покупать "голубое топливо" за границей, а будет использовать газ собственной добычи. Об этом заявил 25 сентября глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.

"В 2023 году "Нафтогаз" сделал рекордное количество новых скважин, и мы продолжим этот тренд в следующем году. Эту зиму мы планируем пройти за счет газа украинской добычи, и наши расчеты подтверждают такую возможность", – сказал он.

Он также сказал, что на предстоящий отопительный сезон нашей стране хватит газа, также правительство не будет пересматривать тарифы на газ для бытовых потребителей.

"Мы абсолютно уверенно смотрим в ожидаемую зиму. Газа у нас достаточно, тарифы стабильны. Поэтому всем потребителям нужно просто заняться энергоэффективными мерами и ответственно отнестись к подготовке. Украинская добыча — это наше с вами общее достижение", – добавил Чернышев.

Сколько газа накопила Украина на зиму

22 сентября Алексей Чернышев рассказывал, что государство хочет накопить свыше 15 миллиардов кубометров газа для прохождения осенне-зимнего периода. Но закачка топлива в подземные хранилища все еще продолжается.

"Мы уже приближаемся к цифре в 15 миллиардов, и я уверен, что она будет еще больше к началу зимы. Поэтому этой цифры достаточно для того, чтобы пройти зиму", — подчеркнул глава "Нафтогаза".

При этом, как отмечают эксперты, сейчас не весь газ в хранилищах — украинский, поскольку некоторые объемы находятся там в режиме "таможенного склада" и принадлежат европейским компаниям. То есть Украина не вправе распоряжаться всем накопленным газом, о чем писал Фокус в своем материале "Чтобы зимой — тепло. Сколько газа в украинских хранилищах и хватит ли до весны".

Как объяснил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, в подземных хранилищах Украины есть 14,2 млрд кубометров газа с учетом таможенного склада и шортхола.

"То есть, реально у нас есть не 14,2 млрд куб, а 12,2 миллиардов, потому что 2 миллиарда — это таможенный склад и шортхол. Это надо учитывать", — рассказал он.

Также добавим, что в прошлом году сезон отбора газа наша страна начала 7 ноября. Это самое позднее официально зафиксированное начало отбора газа за последнее десятилетие. В рамках прошлого отопительного сезона Украина израсходовала 5,572 млрд кубометров газа.