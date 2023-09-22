Стоп транзит: в "Нафтогазе" высказались о дальнейшем сотрудничестве с Россией

По словам главы правления "Нафтогаза" Алексея Чернышева, украинская компания не получала абсолютно никаких дивидентов от России за то, что организовывала транзит топлива в Европу. Более того, РФ постоянно нарушает условия договора.

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Крупнейшая украинская нефтегазовая компания НАК "Нафтогаз Украины" не будет продлевать контракт на транзит российского газа по территории Украины, действие которого истекает в 2024 году. Об этом сказал в интервью энергетическому консалтинговому агентству ICIS глава компании "Нафтогаза" Алексей Чернышев.

При этом он не исключает, что Украине придется учитывать и потребности Европы в поставках газа. Как объяснил Алексей Чернышев у "Нафтогаза", как у организатора транзита, нет никакой выгоды в рамках существующих договоренностях с РФ, поскольку Москва поставляет гораздо меньше газа, чем должна по контрактным обязательствам.

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"Мы не добиваемся продления этого контракта, и это четкое заявление. Мы не стремимся продлить его прямо сейчас, пока Украина находится в состоянии войны с Россией. Мы обслуживаем этот транзит только в качестве одолжения нашим партнерам по ЕС, чтобы не лишать их основных потребностей в газе зимой", — сказал глава "Нафтогаза".

Он также добавил, что если европейские компании захотят, чтобы транзит российского газа продолжался даже несмотря на то, что Евросоюз уже озвучил дату поэтапного отказа от российского газа в 2027 году, "Нафтогаз" будет просить найти решение, в том числе в отношении нынешнего отказа "Газпрома" платить в соответствии с существующими договорами.

Отметим, что 6 июля 2023 года глава правления Газпрома Алексей Миллер пригрозил "Нафтогазу" санкциями, поскольку украинская компания пожаловалась на российскую в арбитражные суды. Россиянин намекнул, что Кремль наложит вето на любые операции между компаниями. Под запретом, в том числе, окажется и газовый транзит по территории Украины.

К слову, еще с прошлого мая Украина не производит транзит газа через газоизмерительную станцию "Сохрановка". Виновата в этом сама Россия, поскольку ее военные оккупировали станцию. При этом перевести объемы на ГИС "Суджа" в Москве наотрез отказалась и прекратили транзит газа через Польшу по трубопроводу Ямал – Европа.

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Летом этого года еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заверила, что Европе нечего бояться, если российский монополист "Газпром" таки решится полностью остановить транзит газа через Украину.

"Последние полтора года мы готовились и разработали такую стратегию, которая поможет нам пережить зиму совсем без российского газа, если это потребуется", — сказала она.