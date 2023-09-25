Россия обходит санкции G7 на большую часть экспорта своей нефти, — Financial Times

В августе этого года почти 75% всех морских поставок нефти из России осуществлялось без западной страховки по сравнению с примерно 50% весной.

Россия пытается уклониться от санкций G7 по ограничению цен на львиную часть своего экспорта нефти. И это ей удается, пишет Financial Times.

РФ нашла способы избежать ограничения G7 на значительную долю российского экспорта нефти, что способствует росту доходов России от реализации этих энергоресурсов.

"Устойчивый рост цен на сырую нефть с июля до более чем 95 долларов за баррель в сочетании со снижением скидки на собственную нефть приведет к тому, что доходы Кремля от нефти в 2023 году могут составить как минимум на 15 миллиардов долларов больше, чем могло быть", — отмечает FT.

Издание, ссылаясь на экспертов, предполагает, что РФ все более искусно пробивает ценовой "потолок", установленный странами "Большой семерки" и Евросоюзом. Например, по данным FT, почти ¾ всех морских поставок российской нефти только в августе проходили без западного страхования, а это большой рычаг, который используется для соблюдения ценового лимита на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. То есть Россия создала так называемый "темный флот" нефтяных танкеров, способных работать без западного страхования и других услуг.

"Это изменение является двойным ударом для усилий Запада, направленных на ограничение доходов России от продажи нефти, которые составляют наибольшую часть бюджета Кремля после ее полномасштабного вторжения в Украину", — говорится в газете.

В то же время РФ каждый раз "совершенствует" свои неправовые схемы реализации нефтепродуктов, причем такие действия россиян совпадают со значительным ростом цен на нефть, которые уже превысили отметку в 95 долларов за баррель.

"Учитывая изменения в том, как Россия отгружает нефть, может быть очень сложно обеспечить соблюдение верхнего ценового потолка в будущем. И это делает еще более досадным тот факт, что мы не сделали больше для надлежащего соблюдения верхнего предела, когда у нас было больше рычагов влияния", — признает экономист Лондонской школы экономики Бен Хильгеншток.

FT подытоживает, что в военный бюджет российского агрессора будут поступать большие доходы от экспорта нефти, хотя страна-бензоколонка и сталкивается с серьезными проблемами на внутреннем рынке нефтепродуктов. Так, РФ запретила экспорт дизельного и других видов топлива. Это якобы было обусловлено высоким спросом на эти энергоресурсы во время сезонных сельскохозяйственных работ, однако некоторые западные эксперты опасаются, что именно таким образом Путин пытается разрушить рынок нефти, как он сделал это с рынком природного газа в прошлом году.

"В то время как ЕС и США в значительной степени запретили импорт российской нефти, ценовой потолок, установленный "Большой семеркой", был призван обеспечить поступление российской нефти на мировые рынки. Цель состояла в том, чтобы предотвратить сокращение поставок и экономически и политически вредный скачок цен. Поскольку Россия когда-то зависела от западных услуг в поставках своей нефти на рынок, "Большая семерка" считала, что у Москвы не будет другого выбора, кроме как подчиниться этому", — пишет издание.

Напомним, средняя цена на основную марку российской нефти Urals в январе — августе текущего года снизилась в 1,45 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2022 года и составила 56,58 доллара за баррель.

Кроме того, в первом полугодии 2023 года нефтегазовые доходы России обвалились почти на 50%. Сейчас РФ пытается стимулировать рост цен на нефть.

Фокус сообщал, что страны G7 отложили регулярные пересмотры цен на российскую нефть из-за резкого их роста.

Однако, как писал Фокус, США не видят беспокойства из-за российской нефти и считают, что введенные санкции действуют.