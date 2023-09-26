По данным журналистов, около 2/3 сырой российской нефти и горючего транспортируется судами, которые застрахованы или принадлежат компаниям в государствах Группы семи и союзникам, которые ввели ценовой предел.

Европейские компании продолжают осуществлять транспортировку российской нефти, несмотря на установленные ограничения в ценовых пределах. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на отчет расположенного в Хельсинки Центра исследования энергии и чистого воздуха.

"Россия до сих пор полагается на европейские услуги для транспортировки своей нефти, несмотря на то, что цены на российские поставки превышают ценовой предел, установленный Группой семи", — говорится в материале.

Согласно отчету, большая часть (примерно две трети) сырой российской нефти и топливных продуктов перевозится на судах, которые либо застрахованы, либо находятся в собственности компаний из стран, составляющих Группу семи и их союзников, где установлены ограничения на цену.

"Это показывает, что Москва до сих пор активно использует европейскую транспортную сферу", — утверждает Bloomberg.

Установление ценовых ограничений имело целью сохранить наличие российской нефти на мировом рынке, при этом снижая значительно доходы Россицскоц Федерации.

"Помимо использования европейских судов, Россия также собрала так называемый теневой флот танкеров, действующих вне юрисдикции государств, введших санкции. Они обычно перевозят нефть на меньшие расстояния, где тот же объем может транспортироваться меньшим количеством судов", — напоминает агентство.

Тем не менее, эксперты подчеркивают, что страны недостаточно прилагают усилий для обеспечения соблюдения установленных ограничений на цены на российскую нефть.

"Больше чем из-за использования "теневого флота", влияние ограничения цены на нефть ослабляет несостоятельность участвующих правительств в полной мере принуждать к соблюдению границы и наказывать нарушителей", — сказал один из авторов отчета Исаак Леви.

Как известно, установленный ценовой лимит на российскую нефть составляет $60 за баррель, однако в последнее время он приближается к уровню в сто долларов.

Цена на российскую сырую нефть может превышать предел, если услуги Западных компаний не привлечены", — объясняет Bloomberg.

Напомним, впервые в истории российская сырая нефть прибыла в пакистанский город Карачи 11 июня 2023 года. Тогда же правительство страны заявляло о планах импортировать из РФ по 100 тысяч баррелей нефти.

Также напомним, что с 5 декабря действует потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Ограничения были введены странами Евросоюза, "Большой семеркой" (G7) и Австралией, из-за полномасштабной войны РФ против Украины.

Также Фокус разбирался, как изменится стоимость российской нефти и какими будут последствия обвала цен после введения антироссийских санкций со стороны ЕС и других стран.