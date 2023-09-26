Оклад, надбавки, премии: сколько получают госслужащие в Украине

С нового года правительство планирует ввести новую модель оплаты труда государственных служащих. Нынешняя — несправедливая, поскольку предусматривает возможность повышения вознаграждения в ручном режиме. Кроме того, чиновники, которые работают на аналогичных должностях в разных ведомствах, получают разную зарплату.

Заработная плата государственного служащего "выравнивается" с помощью премий и надбавок. Именно премии могут существенно повысить размер месячного вознаграждения чиновника. Об этом пишет Фокус в новой статье "Зарплаты как в бизнесе. Что изменится в оплате труда госслужащих с 1 января". Заработная плата государственного служащего состоит из таких компонентов:

должностной оклад;

надбавка за выслугу лет;

надбавка за ранг государственного служащего;

премии;

выплаты за почетное звание, ученую степень.

Существует целый спектр премий. "К премиям государственного служащего относятся: премия по результатам ежегодного оценивания служебной деятельности, месячная или квартальная премия в соответствии с личным вкладом государственного служащего в общий результат работы государственного органа, месячная или квартальная премия за надлежащее выполнение условий контракта о прохождении государственной службы (в случае заключения). Размер премий может составлять до 30% от должностного оклада", — рассказывает адвокат Адвокатского бюро Ивана Хомича Елена Воронкова.

Должностной оклад госслужащего категории В3 составляет менее 6 тыс. грн Фото: Flickr

Немало и надбавок. Так, в августе первому заместителю Государственного секретаря КМУ Константину Марьевичу начислили 81,23 тыс. гривен, в том числе:

должностной оклад — 33130,43 гривен;

надбавка за ранг — 695,65 гривен;

надбавка за выслугу лет — 7951,30 гривен;

надбавка за выполнение особо важной работы — 31304,35 гривен;

отпускные — 8218,14 гривен.

Размер должностных окладов, надбавки за выслугу лет, надбавки за ранг государственных служащих утверждаются постановлениями правительства, отметил адвокат судебной практики АО AVER LEX Иван Осколков. Так, должностной оклад специалиста (категория В3) государственного органа, юрисдикция которого распространяется на территорию одного или нескольких районов, районов в городах, городов областного значения, составляет 5368 грн.

"Размеры должностных окладов должностных лиц, руководителей, руководящих работников отдельных государственных органов, на которых не распространяется действие Закона Украины "О государственной службе", утверждены постановлением КМУ от 20 апреля 2016 г. № 304 (с соответствующими изменениями и дополнениями), согласно которому месячный должностной оклад президента Украины составляет 28 000 грн", — отметил Осколков.

Почему зарплата на госслужбе несправедливая

По словам Елены Воронковой, зарплата госслужащего выплачивается неравномерно в течение года. "В первые 2-3 месяца нового года они почти всегда получают заработные платы, рассчитанные из оклада по должности и доплат за ранг и выслугу, что в итоге, с вычетом налогов, может составлять сумму, которая меньше минимальной заработной платы", — пояснила она.

Поскольку премии назначают в ручном режиме, их используют для поощрения лояльности

"Голый" оклад на госслужбе получают часто нелояльные работники, отмечает руководитель юридического отдела ОО "Центр противодействия коррупции" Елена Щербан."Лояльным сотрудникам выписывают большие премии, нелояльным — вообще убирают. Руководство так поощряет одних, а других наказывает", — говорит эксперт.

Кроме того, зарплаты на аналогичных должностях между ведомствами могут отличаться. Это объясняется различными сметами, утвержденными в госбюджете. Поэтому одни ведомства имеют больше финансовых возможностей для премирования, другие — меньше.

Размер зарплат на госслужбе не одинаков в течение года — в первые месяцы некоторые чиновники могут получать минималку

"Если у государственного органа получится "сэкономить", то следствием может быть уменьшение обеспечения для такого органа в следующем году, поэтому его представители имеют личный интерес освоить все выделенные средства в соответствующий отчетный год. Так и получается, что кто-то получает большие премии, а кто-то минимальную заработную плату, потому что так распределен бюджет", — пояснил Осколков.

Напомним, ВРУ поддержала за основу проект закона, который увеличивает расходы госбюджета-2023 более чем на 300 млрд . Хотя проект позиционировался как "бюджет обороны", в нем расходы на Бюро экономической безопасности увеличены на 63%.

Также Фокус писал, что в утвержденном правительством проекте госбюджета на 2024 год заложено повышение минимальной зарплаты с 1 января до 7100 грн, а средняя зарплата прогнозируется на уровне 21,8 тыс. грн.