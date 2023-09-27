"Мы готовы": в Кабмине отреагировали на предложение США повысить тарифы на коммуналку (видео)

По словам министра соцполитики Оксаны Жолнович, рекомендованная украинцам либерализация цен предусматривает возможность повышения стоимости коммунальных услуг и одновременную балансировку роста цен субсидиями.

В Министерстве социальной политики Украины готовы к либерализации цен на коммунальные услуги в соответствии с рекомендациями, полученным от США. Об этом сказала министр соцполитки Оксана Жолнович в эфире телемарафона 26 сентября.

Как отмечает Оксана Жолнович, суть упомянутой реформы заключается в том, чтобы дать возможность повышать тарифы на газ и электроэнергию и вместе с тем балансировать рост цен субсидиями для тех граждан, чей размер платежки превышает 15% от их заработка.

"Да, мы уже к этому готовы. Мы уже разработали цифровой инструмент, который с ноября полноценно заработает", — сказала глава Минсоцполитики.

По словам министра, этот механизм позволит в автоматическом режиме оповещать людей о том, что они имеют право на субсидию. Глава ведомства также отметила, что в следующем году на субсидии из бюджета выделят около 50 миллиардов гривен.

"Я надеюсь, что нам этих средств хватит, так как это существенно больше, чем в прошлом году, чтобы покрыть все запросы и помочь нашим людям, у которых маленький доход, спокойно пережить и зиму, и возможные повышения коммунальных платежей", — добавила Жолнович.

Напомним, 26 сентября СМИ опубликовали рабочий проект реформ, которые Вашингтон, а также европейские партнеры ожидают от Киева. В списке несколько блоков, для каждого из которых определены конкретные сроки от трех до 18 месяцев.

В американском посольстве отметили, что предложенные реформы могут служить основой для консультаций с украинскими властями и ключевыми партнерами в рамках поддержки Украины и ее усилий по интеграции в ЕС.