"Чтобы не замерзли": в "Нафтогазе" объяснили, почему сохранили транзит российского газа

Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев рассказал, почему полномасштабная война с Росссией не стала поводом для Украины отказаться от поставок российского газа в Европу.

Российский газ до сих пор поставляется в страны Евросоюза через территорию Украины только потому, что наша страна не хочет нарушать интересы европейских союзников. Но в 2024 году никаких новых договоренностей между НАК "Нафтогаз Украины" и российским монополистом "Газпромом" по поводу транзита российского газа не будет. Об этом изданию Newsweek 27 сентября заявил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев.

"Это просто ради поддержки европейских стран, особенно тех, у которых нет выходов к морю. У некоторых есть ограниченный доступ к другим каналам, например, чехи, австрийцы, венгры, словаки и другие. Это очень важный вопрос", — сказал он.

По словам Чернышева, ему много раз задавали вопрос: "Как ты можешь работать со своим врагом прямо сейчас?"

"Ну, в каком-то смысле, как можно продолжать потреблять российский газ? Мы делаем это только для вас, чтобы вы не замерзли", — отметил глава "Нафтогаза".

Как отметил Чернышев, срок действия транзитного контракта, подписанного в 2019 году между "Нафтогазом" и "Газпром", истекает в 2024 году. Новые договоренности вряд ли появятся.

"Любые коммерческие, практические или договорные отношения между сторонами в таких условиях невозможны", — объяснил он.

В публикации также сказано, что после диверсии на газопроводе "Северный поток", украинская газотранспортная система и газопровод "Турецкий поток" остаются единственными маршрутами для российского газа в Европу.

При этом с прошлого мая Украина не производит транзит газа через газоизмерительную станцию "Сохрановка", поскольку ее оккупировали ВС РФ.

К слову, финансовая подушка российского газового монополиста "Газпрома" на фоне потери европейских клиентов и выручки стремительно сдувается — компания ежедневно теряет по 16 млрд рублей.

Также Фокус рассказывал, что "Газпром" угрожал Украине санкциями. Так, российская компания требует, чтобы украинская сторона не обращалась в арбитражные суды. В противном случае россияне обещают заблокировать любые операции между компаниями.