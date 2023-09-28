Скидки на газ: при каких условиях украинцы могут получить льготы

В Пенсионном фонде Украины рассказали о нормах потребления газа, которые нужно соблюдать для того, чтобы оформить льготу на оплату коммунальной услуги.

Даже несмотря на то, что тарифы на газ останутся без изменений в 2023 году, платежки за доставку и распределение газа могут оказаться непосильными для некоторых украинцев в период отопительного сезона. Поэтому гражданам доступна скидка на оплату коммунальных услуг, в частности газа. В Пенсионном фонде 28 сентября рассказали, как можно получить льготы на оплату за доставку и распределение газа.

Как отмечается в публикации госструктуры, скидки на "голубое топливо" предоставляются домохозяйствам, у которых расход в месяц не превышает установленные социальные нормативы. А социальные нормы жилья и социальные нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом определены в постановлении Кабмина 6 августа 2014 года.

В документе обозначено, сколько могут израсходовать газа домохозяйства в Украине, чтобы рассчитывать на льготы от государства:

если есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение — норматив 3,3 куб. м на одного человека в месяц;

если есть плита, но отсутствует горячее водоснабжение и газовый водонагреватель — 5,4 "кубов" на человека в месяц;

если есть плита газовый водонагреватель — 10,5 кубов.

Кто может получить 100% скидку на газ

Все категории, которые могут рассчитывать на скидку на газ, перечислены в законе "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Это:

участники боевых действий – льгота 75%;

участники войны – 50%;

лица с инвалидностью в результате войны – 100%;

члены семьи погибшего ветерана войны, Защитников и Защитниц Украины – 50%;

лица с особыми заслугами перед Родиной – 100%;

родители умершего лица с особыми заслугами – 100%;

вдова или вдовец лица с особыми наградами – 100%.

Сколько газа накопила Украина на зиму

Глава НАК "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышев 22 сентября сообщил, что украинское правительство ставило задачу накопить свыше 15 миллиардов кубометров газа для прохождения осенне-зимнего периода. Закачка топлива в подземные хранилища все еще продолжается.

"Мы уже приближаемся к цифре в 15 миллиардов, и я уверен, что она будет еще больше к началу зимы. Поэтому этой цифры достаточно для того, чтобы пройти зиму", — подчеркнул он.

В то же время эксперты отмечают, что кроме украинского газа в газохранилищах нашей страны хранится "голубое топливо" для европейских стран.Так, некоторые объемы находятся у нас в режиме "таможенного склада". То есть Украина не может распоряжаться всем накопленным газом, о чем писал Фокус в своем материале "Чтобы зимой — тепло. Сколько газа в украинских хранилищах и хватит ли до весны".

К слову, в ПФУ рассказали, что 50% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг могут получить семьи, в которых проживают приемные дети. Также в Министерстве соцполитики 22 августа объяснили, как переселенцам получить жилищную субсидию после переезда на новое место жительства.