Украинцам повысят пенсии: в Минсоцполитики рассказали о новой балльной системе

Пенсионерам, вышедшим на отдых более трех лет назад, пересчитают выплаты. Стаж или страховые взносы украинцев переведут в баллы, от которых и будет зависеть размер пенсии.

В 2024 году в Украине по-новому индексируют пенсии, поэтому выплаты почти всем пенсионерам вырастут. Для этого правительство планирует увеличить бюджет Пенсионного фонда на 100 миллиардов гривен. О том, что именно изменится, в эфире телемарафона 27 сентября рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович, как передали в "УНИАН".

По ее словам, сейчас украинцам высчитывают выплаты в зависимости от среднего заработка в денежном эквиваленте того года, когда человек вышел на пенсию.

"Из-за того, что индексацию не проводили ежегодно, или даже если ее проводили, то высчитывали коэффициент за три прошлых года, что занижает эту индексацию, эта сумма постоянно не была проиндексирована на реальную стоимость", — объяснила чиновница.

В результате пенсии, начисленные несколькими годами ранее, существенно отличались в размере от выплат пенсионерам, которые получали такую же зарплату и имели тот же стаж, но вышли на отдых позже. Жолнович назвала это несправедливостью.

Кому пересчитают пенсии?

Глава Минсоцполитики рассказала, что с новой системой индексации пенсии повысят почти всем пенсионерам, которые получают выплаты более трех лет.

"Потому, что за последние три года пенсии, которые начислялись, они еще соответствуют рыночной стоимости более-менее, а все, что раньше, то это уже были заниженные коэффициенты, поэтому для каждого из них будет сделан перерасчет", — объяснила министр.

Кому неправильно посчитали выплаты?

Чиновница отметила, что тело пенсии примерно половины украинцев составляет 1800-2000 гривен. Она объяснила, что именно эти суммы неправильно индексировали и власть "дотягивала" их до минимальных выплат.

"У молодого поколения не было ощущения справедливости, потому что независимо от того, сколько работают люди — или 30 лет, или 5 лет — у всех одинаковая примерно пенсия, и это не мотивировало платить страховые взносы. Мы это тоже выровняем", — подчеркнула Жолнович.

Как будет работать балльная система?

По словам главы Минсоцполитики, теперь украинские пенсионеры получат баллы за свой стаж, которые ежегодно будут пересчитывать в деньги.

То есть за каждый месяц, когда гражданин платил страховой взнос или работал, ему посчитают зарплату в соотношении со средним показателем в то время. Таким образом специалисты просчитают реальную покупательную способность.

Далее просчеты переведут в баллы, где 10 — это на уровне средней зарплаты, 11 или больше — выше нее, а 9 и меньше — пропорционально ниже.

Каждый пенсионер получит уникальное неизменное количество баллов, которое ежегодно будут оценивать в соответствии с актуальной средней зарплатой.

"Это просто не позволит занижать индексацию и уравнивать все пенсии подряд", — заявила Жолнович.

Напомним, введение балльной системы 22 сентября анонсировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он рассказал, что провести пенсионную реформу планируют уже в следующем году.

Также из документа Министерства социальной политики Украины известно, что правительство планирует в 2024 году перечислять пенсионные выплаты в три этапа. Первый из них состоится уже 1 января.