Уже с 1 октября: украинцы будут получать повышенные выплаты от гуманитарных фондов

Гуманитарные организации в Украине пересмотрели размер ежемесячных выплат многоцелевой денежной помощи пострадавшим от войны украинцам, относящимся к наиболее уязвимым категориям.

Гуманитарные организации, которые финансово поддерживают украинцев, оказавшихся в сложном положении из-за войны, увеличат размер выплат с 1 октября 2023 года. Как сообщили в благотворительной организации ADRA Ukraine, выплаты увеличатся с 2,2 тысяч гривен на одного человека до 3,6 тысяч гривен.

Отмечается, что условия предоставления помощи пересмотрели на фоне роста цен и общей стоимости жизни в Украине.

"Рост цен на товары первой необходимости и общей стоимости жизни через разрушенную войной экономику побудил гуманитарные организации пересмотреть размер ежемесячной помощи. Это сделано для того, чтобы получающие помощь и далее имели ресурсы для удовлетворения своих насущных потребностей", — объяснили в ADRA Ukraine.

При этом не все организации будут выплачивать новую сумму именно с 1 числа.

"Однако пересмотр размера денежной помощи был согласован со всеми, фонды пообещали сделать все возможное, чтобы применить его как можно скорее", – подчеркнули в организации.

Кроме того, гуманитарные организации будут регулярно пересматривать эту сумму, учитывая развитие ситуации из-за войны в Украине.

Напомним, недавно заместитель министра социальной политики Дарья Марчак рассказала, что украинцы смогут пользоваться еще одним видом помощи. Речь идет о людях, которые возвращаются из-за границы, но в результате войны потеряли жилье: оно или разрушено, или находится в оккупации, или в зоне боевых действий. Планируется, что такие люди будут получать помощь на проживание, как лица со статусом ВПЛ.

Также Фокус рассказывали, что в Сумах местным жителям выплачивают по 6 660 тысяч гривен. По информации городского совета, деньги выплатят гражданам, жилье которых повреждено в результате российских обстрелов.

Еще Фокус писал, что в Киеве выплатят одноразовую помощь, размер которой колеблется от 900 до 1,5 тысячи гривен. Деньги получат киевляне, которые: