Долгов на триллионы: в РФ подсчитали, как меняется бюджет в услових войны и санкций

Госдолг России за первую половину 2023 года увеличился на 2,2 триллиона рублей. Это при том что на весь год были запланированы 2,5 триллиона рублей.

Россия продолжает наращивать свой государственный долг. Москва увеличивает заимствования, в том числе и для того, чтобы покрыть дефицита бюджета. Об этом свидетельствуют данные в оперативном докладе Счетной палаты РФ.

Так, за первую половину 2023 года госдолг увеличился на 2,2 триллиона рублей, хотя планировалось, что на весь год цифра будет на уровне 2,5 триллиона рублей. Отмечается, что в период с января по июнь этого года госдолг РФ прибавил 10% — до 2,24 триллиона рублей. Всего за год (с июля 2022 года) сумма госдолга увеличилась на 27,5%.

"В первом полугодии 2023 года российская экономика развивалась в условиях сохраняющегося высокого санкционного давления и торговых ограничений на фоне ожидающегося замедления роста экономик крупнейших стран мира", — отмечается в оперативном докладе.

Так, по состоянию на 1 июля этого года сумма госдолга была на уровне 25 триллиона рублей — это примерно 16,7% прогнозируемого объема ВВП. Увеличились и расходы на обслуживание государственного долга: по состоянию на 1 число цифра достигла показателя в 718,1 миллиарда рублей. Это на 4% больше в сравнении с серединой 2022 года и сразу на 42% — в сравнении с серединой 2021-го.

"При этом объем государственного внешнего долга в долларах уменьшился на 1 178,6 миллиона, или на 2,1 %, по сравнению с объемом на 1 января 2023 года (57 416,8 миллиона долларов), в основном за счет изменения государственного долга по государственным гарантиям Российской Федерации в иностранной валюте", — сказано в документе.

Что касается самого бюджета страны-агрессора, то в первой половине 2023 года он выполнен с дефицитом в размере 2,35 триллиона рублей. Доходы РФ в сравнении с первым полугодием 2022-го сократились на 1,64 триллиона рублей (11,7%). Примечательно, что доходы от продажи нефти и газа сократились почти на 3 триллиона рублей.

Тратит Россия, судя по статистике, тоже больше, чем обычно, поскольку расходы увеличились на 2,2 триллиона рублей. Как отмечается в публикации, доходы исполнены на 47,4% от плана (в первой половине 2022-го было 56%), расходы — на 49,3% (в 2022-м за тот же период было 48,2%).

Напомним, по данным Bloomberg от 22 сентября, РФ планирует существенно увеличить военные расходы в 2024 году. Так, Москва хочет потратить на оборону 6% от своего валового внутреннего продукта. В 2023 году этот показатель составлял 3,9%, а в 2021 году – а 2,7%.

Также Фокус писал, что в течение последних шести месяцев расходы на оборону из госбюджета Украины составили 1,4 триллиона гривен — это почти вдвое превышает объем за аналогичный период 2022 года.