Россиянам обещают доллар по 250 рублей: при чем здесь Китай

Москве очень хочется внедрить практику двух курсов рубля на валютном рынке, однако против такой идеи выступают сами банкиры.

Война против Украины создает для России множество проблем, но с некоторыми из них агрессору помог справиться Китай. Так, например, Европа в ответ на агрессию резко сократила закупку российских энергоресурсов, именно Пекин согласился на более активную торговлю с Москвой. Теперь же в РФ активно продвигают идею внедрить валютную модель Китая, с двумя разными версиями своей валюты: для внутреннего и внешнего использования. Но, как заявил глава ВТБ Андрей Костин, в ходе Международного банковского форума в Сочи, появление двух курсов рубля спровоцирует резкий обвал российской валюты.

"Я считаю, что у нас необычная рыночная ситуация. Если мы введём два курса рубля, тогда один у нас будет 250, а другой 150 — это точно. У нас слишком много геополитических факторов воздействующих, чтобы мы могли вводить какой-то набор еще, может быть, мер стабилизации или смягчения критериев или целевых показателей инфляции", — сказал он.

По мнению банкира, наилучший вариант для валютного рынка РФ — не нарушать меры, которые ввел Центробанк, и "постепенно возвращаться к более низким ставкам, к более стабильной ситуации".

При этом глава Сбербанка Герман Греф считает, что создание "мембраны" для рубля на валютных рынках негативно повлияет на экономическое развитие России. Подобная практика, как объяснил он, уже существовала в советский период.

"Это было уже в Советском Союзе, и это означает отсутствие конвертируемости. Любое отсутствие конвертируемости — это огромный ущерб для экономики", — объяснил Греф.

Напомним, в 2023 году российский рубль резко обесценился – на 26%. На фоне этих проблем министр экономического развития России Максим Решетников, как сообщало 27 сентября издание Newsweek, предложил перенять опыт Китая, который использует разные версии своей валюты – юаня.

"Мы обсуждаем это с Центробанком. Мы должны установить четкий мониторинг и четкое понимание того, сколько рублей у нас находится в обращении за рубежом и как они туда попадают", – отметил чиновник.

Ранее Фокус уже рассказывал, что рубль в России бьет антирекорды, но аналитики считают, что ситуация будет только ухудшаться.