Двукратное повышение: эксперт объяснил, при каких условиях Кабмин может поднять тарифы на электроэнергию

В США рекомендуют Украине либерализовать тарифы на коммунальные услуги. В Минсоцполитики заявили, что готовы к этому. Однако опрошенные Фокусом специалисты говорят: повышение тарифов не является экономически мотивированным.

Либерализация цен на коммунальные услуги, которую рекомендуют Украине США, означает поднятие тарифов на электроэнергию и газ, которое не имеет под собой математической основы. Об этом пишет Фокус в новой статье "Проверки бизнеса, надбавки к пенсиям, перерасчет субсидий: что изменится для украинцев с 1 октября".

Нынешние тарифы, по которым население платит за "голубое топливо" — 7,96 грн за 1 кубический метр и за электроэнергию — 2,64 грн за кВт-ч — являются оправданными и не должны увеличиваться, убежден эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук.

"Не вижу оснований на сегодня повышать тариф на газ для населения, — говорит он. - Он сейчас вписывается — со всеми затратами, расчетами, т.н. инвестиционной составляющей — в 7 тыс. грн (за тыс. куб.). Это с головой, без распределения. 8 грн — это нормальная цена. Для чего ее повышать?".

Будет ли правительство повышать тарифы на электроэнергию

По мнению директора энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, вряд ли Кабмин пойдет на повышение тарифов. "Было четкое заявление чиновников, что повышений не будет — ни на газ, ни на электрическую энергию до окончания осенне-зимнего периода, — говорит он. — Правительство руководствуется социальной целесообразностью".

В регуляторе также заверили Фокус, что в правительстве не обсуждают идею поднятия тарифов для населения .

Тариф 2,64 грн за кВт-ч дает возможность "Энергоатому" покрыть свои расходы

Несмотря на то, что нынешний тариф на электроэнергию покрывает затраты основного поставщика электроэнергии для бытовых потребителей "Энергоатома", повышение таки может произойти, считает Корольчук. Хотя это не мотивировано расчетами. "Цена 5 — 6 грн на электроэнергию — это нереальная цена, — говорит он. — Этот тариф имеет право на существование только тогда, когда действительно в него будут включаться расходы на ремонты, на вывод из эксплуатации... У нас этого всего нет. Для чего закладывать в тариф эти расходы, если в результате ничего не будет?".

Двукратное повышение тарифа на электроэнергию возможно при условии, что он будет включать расходы на ремонты и вывод энергообъектов из эксплуатации, говорит специалист.

Специалист также отметил, что энергетические рынки Европы не либерализованы."Энергетические рынки ЕС и США очень зависимы от дотаций и субсидий разного рода, — рассказывает эксперт по энергетике Юрий Корольчук. — МВФ посчитал, что за прошлый год было потрачено субсидий на ископаемые виды топлива на всей планете на 7 трлн долларов. Во Франции только на этот год у них запланированы субсидии для электроэнергии 30 млрд евро, для бензина — 12 млрд евро. В Польше цена дизтоплива и бензина ниже, чем в Украине, потому что Польша дотирует".

Напомним, в Министерстве социальной политики Украины готовы к либерализации цен на коммунальные услуги в соответствии с рекомендациями, полученными от США. По словам руководительницы ведомства Оксаны Жолнович, суть упомянутой реформы заключается в том, чтобы дать возможность повышать тарифы на газ и электроэнергию и одновременно балансировать рост цен субсидиями для определенных категорий граждан.

Также Фокус писал, что в октябре украинцы будут платить за услуги водоснабжения и водоотведения по установленным 1 января 2022 года тарифам. Они отличаются в зависимости от региона страны. Самые высокие — в Запорожье — 25 гривен за кубометр за водоснабжение и 40,51 гривну — за водоотвод.