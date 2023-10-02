НБУ вводят гибкий обменный курс: что это и как отразится на экономике Украины

Украине удалось добиться устойчивого прогресса в снижении инфляции, в связи с чем было принято решение перейти на новую систему. Разрабатывали программу совместно с международными партнерами и учитывали при этом опыт других стран.

Национальный банк Украины собирается внедрить управляемую гибкость обменного курса. Нововведение будет действовать начиная с 3 октября. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

До 24 февраля 2022 года в Украине действовало плавающее курсообразование, однако теперь многое изменится. При режиме управляемой гибкости курса НБУ будет и дальше контролировать ситуацию на валютном рынке, соответственно останется ключевым игроком.

В то же время, Нацбанк с 3 октября собирается компенсировать структурный дефицит валюты и курс будет меняться в обе стороны — то расти, то снижаться. Существенные курсовые изменения будут ограничены, соответственно, значительного и резкого ослабления гривны или ее укрепления происходить не будет.

Управляемая гибкость обменного курса: механизм

Официальный курс при режиме управляемой гибкости будет определяться операциями на межбанковском валютном рынке при активном участии НБУ. При этом, курс на тех рынках, где украинцы смогут покупать и продавать валюту, будет устанавливаться по старым правилам, которые действуют последние полтора года.

То есть, курс на наличном рынке и карточные курсы банков не фиксированы.

Такое нововведение стало возможно благодаря основательной работе с международными экспертами и учетом опыта других стран. Для перехода на управляемую гибкость обменного курса были следующие предпосылки:

устойчивый прогресс в снижении инфляции;

накопление значительного уровня международных резервов,

увеличение привлекательности депозитов в гривневой валюте.

Благодаря этому риски для финансового рынка, экономики и граждан сведены до минимума.

"Управляемая гибкость официального курса станет механизмом для адаптации экономики к изменению внутренних и внешних условий, а также важной предпосылкой для возвращения к инфляционному таргетированию в будущем. Зато длительная фиксация обменного курса приводила бы к накоплению рисков для экономики и финансовой системы", — говорится в сообщении.

Напомним, 2 октября сообщалось, что в НБУ продали максимальный объем долларов в 2023 году, дефицит валюты продолжает расти.