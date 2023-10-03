Доллар подорожает. Как решение НБУ перейти к гибкому курсу повлияет на цену валют

НБУ с 3 октября отменил фиксированный курс гривны по отношению к доллару. Теперь официальный курс валют будет определяться по операциям на межбанковском рынке. Такое решение было ожидаемым, говорят опрошенные Фокусом финансовые эксперты. Они не исключают, что вскоре доллар в Украине может подорожать.

Правление Нацбанка приняло решение ввести режим управляемой гибкости курса с 3 октября этого года. То есть регулятор больше не будет удерживать официальный курс на уровне 36,56 грн/долл., как это было с июля 2022-го. "Учитывая устойчивый прогресс в снижении инфляции, накопление значительного уровня международных резервов, увеличение привлекательности гривневых депозитов и ОВГЗ Национальный банк переходит к режиму управляемой гибкости обменного курса", — говорится в сообщении НБУ.

В регуляторе отметили, что сохранят контроль над ситуацией на валютном рынке, в частности, будут ограничивать колебания курса, "не допуская как значительного ослабления гривны, так и существенного укрепления".

Таким образом, с сегодняшнего дня официальный курс будет определяться операциями на межбанковском валютном рынке. "Вместе с тем курс на наличном валютном рынке, где могут покупать и продавать валюту граждане, будет устанавливаться по тем же правилам, что и раньше. Он работает в таком режиме уже почти полтора года, в течение которых гривна как ослаблялась, так и существенно укреплялась", — подчеркнули в Нацбанке.

Решение НБУ не повлияет на режим курсообразования на наличном валютном рынке. Курс, как и раньше, будет определяться спросом и предложением на валюту, говорят в НБУ

То есть курс валюты на наличном рынке, как и раньше, будет определяться спросом и предложением на валюту. Фокус решил выяснить, на что повлияет решение НБУ и какого курса доллара в Украине ждать в перспективе.

Помощь от США под вопросом: актуален ли отказ от директивного официального курса

Фиксация официального курса в первые месяцы широкомасштабного вторжения успокоила ситуацию на валютном рынке на фоне ожидания девальвации, констатирует президент инвестиционной компании "Универ" Тарас Козак. "Проходит время и негативы этого решения начинают все больше влиять на экономику. Множественность курсов — есть курс официальный, межбанковский, карточный, наличный — имеет негативное влияние на экономические процессы", — сказал он Фокусу.

По мнению директора аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрия Чурина, НБУ выбрал удачное время для перехода "к более плавающему курсу национальной валюты".

Изменение режима курса произошло на фоне временной остановки принятия бюджета в США и связанной с этим неопределенности относительно помощи Украине Фото: Открытые источники

"Во-первых, регулятор заранее готовил финансовый рынок к этому шагу, постепенно снимая часть административных ограничений на валютном рынке. Во-вторых, НБУ провел дополнительную работу по надзору за сферой наличного обращения валюты для уменьшения рисков чисто спекулятивных операций от заметных игроков данного рынка", — отметил он.

Решение регулятора отказаться от удерживания официального курса в целом правильное, соглашается Тарас Козак, однако переходить к гибкому курсу еще рано.

"Украинский экспорт стагнирует. Зерновая сделка перестала действовать и экспорт по Черному морю — в достаточно небольших объемах, экспортная выручка значительно меньше, чем потребности страны в валюте для покупки импортных товаров", — пояснил он.

Кроме того, решение НБУ во времени наложилось на временную остановку принятия бюджета в США и соответственно остановку финансовой помощи Украине, продолжает президент ИК "Универ". В целом большее значение будет имеет то, как будет выглядеть это решение на практике — сколько в нем будет "управляемости", а сколько "гибкости" .

"Если больше будет управляемости в курсовой политике Нацбанка, то такое решение можно считать актуальным когда-угодно, — говорит Козак. — Тогда колебания будут составлять не более 1 копейки в неделю или несколько копеек в месяц".

По мнению эксперта рынка инвестиций Ивана Угляницы, не исключено, что НБУ со временем откажется от гибкого курсообразования, учитывая негативное влияние.

Курс будет зависеть от того, насколько активно НБУ будет реагировать на отклонения

"С точки зрения изменения давления на резервы, покупку валюты в НБУ, уменьшения дисбалансов, это решение никак не повлияет положительно. Наоборот, как только рынок увидит, поймет, что остается все то же самое, только теперь будет меняться и официальный курс, то в этом направлении движение еще больше усилится и давление. Придется менять потом официальный курс одним скачком, и, возможно, еще не один раз", — прокомментировал он Фокусу.

Как отреагировал рынок и каким будет наличный курс

Первые торги на валютном рынке Украины по новым правилам проходят по котировкам ниже официального курса, установленного НБУ (36,55-36,60 грн/$), констатирует директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько.

"Первые практические изменения введения режима управляемой гибкости украинцы увидели уже сегодня. Банки были вынуждены отказаться от фиксации курса при покупке валюты с размещением на депозитном вкладе или онлайн в приложениях. Отныне эти котировки будут колебаться синхронно с валютным рынком Украины", — сказала она.

Наличный валютный рынок уже отреагировал на решение НБУ — в середине дня стоимость доллара выросла до уровня 38,4-38,5 грн/доллар, добавила банкир. В то же время курс доллара на "черном рынке" по состоянию на 12:45 составлял 37,97 — 38,39 грн/долл., тогда как 2 октября доллар на нем стоил 38,07 — 38,11 грн.

Наличный рынок отреагировал на решение НБУ: со вчерашнего дня гривна "просела" на 35 копеек Фото: Pexels

"Пока речь идет все же чисто о психологическом влиянии: многие украинцы реагируют на изменения, сопровождающиеся термином "гибкость", — говорит Анна Золотько и добавляет: в ближайшее время повышенная волатильность на наличном рынке будет сохраняться.

По мнению президента ИК "Универ" Тараса Козака, существенных изменений на наличном рынке в связи с решением НБУ мы не увидим.

"С большой вероятностью он будет в том же диапазоне крутиться 37 — 38 грн за доллар", — убежден Козак.

Впрочем, отбрасывать и более пессимистический сценарий не стоит. В долгосрочной перспективе не исключены "более или менее длительные периоды умеренной девальвации", отметили в Юнекс Банке.

"Но, учитывая тот факт, что стратегически регулятор намерен удерживать высокий спрос на гривневые активы, то есть, фактически, срочные депозиты в гривне, — очень значительных колебаний, которыми эксперты пугали украинцев в течение последних месяцев, ждать не стоит", — уверена Золотько.

Поскольку НБУ намерен поддерживать высокий спрос на гривневые активы, значительной девальвации не произойдет

Ведь значительная курсовая турбулентность, продолжает банкир, может очень быстро усилить девальвационные ожидания в обществе. Поэтому часть украинцев вместо открытия депозита в гривне может направить свои сбережения на покупку иностранной валюты или товаров, провоцируя инфляцию.

"По оценкам Eavex Captal, в ближайшие месяцы высока вероятность, что курс доллара дойдет до отметки 39,5 грн/долл. А на горизонте одного года курсовой ориентир находится на уровне 41 грн/долл, о чем были определенные намеки от Министерства финансов, потому что бюджет на 2024 год построен на прогнозе среднего курса 41,4 грн/долл", — резюмировал директор аналитического департамента компании Дмитрий Чурин.