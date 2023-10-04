Украинцам пообещали почти 11 тысяч гривен помощи: кто выплачивает и как получить деньги

Количество нуждающихся в финансовой поддержке украинцев постоянно увеличивается, поэтому гуманитарные и благотворительные организации финансово поддерживают людей наравне с государством. Так, граждане Украины снова могут рассчитывать на новые выплаты.

Эстонский совет по делам беженцев будет предоставлять денежную помощь украинцам в размере 3,6 тысячи гривен в течение трех месяцев с момента утверждения заявки. Выплаты доступны жителям шести областей, сообщается на сайте организации.

Программа денежной помощи доступна украинцам в следующих областях:

Запорожской;

Донецкой;

Луганской;

Харьковской;

Херсонской;

Николаевской.

"Многоцелевая денежная помощь предоставляется на основе оценки домохозяйства на предмет соответствия социально-экономическим критериям и критериям уязвимости", – говорится в сообщении.

Подать заявление на получение выплат можно:

по телефону 0-671-052-803 – для людей на территориях, где программа доступна;

– для людей на территориях, где программа доступна; через запрос на сайте – для людей, которые остались на временно оккупированных или территориях, деоккупированных в течение последних двух месяцев.

Если заявка будет предварительно одобрена, тогда номер телефона претендента на денежную поддержку добавят в базу данных. После этого можно заполнить онлайн-форму. От заявителя еще может понадобится дополнительная информация, которую можно предоставить по электронной почте. Следить за тем, как продвигается заявка, претендент может на сайте организации. После окончательного подтверждения деньги будут поступать на банковский счет.

Напомним, 29 сентября стало известно, что гуманитарные организации в Украине пересмотрели размер ежемесячных выплат многоцелевой денежной помощи пострадавшим от войны украинцам. Так, с 1 октября 2023 года выплаты будут составлять 3,6 тысячи гривен на одного человека, а не 2,2 тысячи гривен, как было ранее.

Также Фокус писал, что киевлянам будут выплачивать единоразовую помощь в размере от 900 до 1,5 тысячи гривен. Деньги предназначены людям, которые:

являются членами семей военнослужащих, которые защищали территориальную целостность Украины и принимали участие в АТО/ООС, погибших или пропавших без вести;

получили инвалидность I, II и III группы вследствие войны;

принимали участие в Революции достоинства.

Также в Сумах местным жителям выплачивают по 6 660 тысяч гривен. Как сообщили в горсовете 11 сентября, денежную помощь окажут гражданам, чье жилье было повреждено в результате российских обстрелов.