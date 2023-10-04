Время перемен: в НБУ спрогнозировали, чего ожидать от курса доллара в ближайшее время

Национальный банк уже не контролирует официальный курс на уровне 36,56 грн за доллар, но, как объяснил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, у регулятора остались рычаги влияния на валютный рынок.

Режим управляемой гибкости курса, который ввел Национальный банк Украины с 3 октября, ухудшит курсовые и инфляционные ожидания. Сколько продлится этот эффект в НБУ не прогнозируют, однако уверены в том, что со временем ситуация стабилизируется. Об этом заявил в интервью сайту Минфину 4 октября замглавы Нацбанка Юрий Гелетий.

"Наша задача — показать, что это действительно управляемая гибкость курса, а у Нацбанка есть рычаги контроля. Думаю, что рынок в этом быстро убедится, поэтому не ожидаем продолжительного ажиотажа", — сказал он.

Гелетий отметил, что при высокой международной поддержке НБУ будет использовать резервы, чтобы балансировать ситуацию на валютном рынке.

"Наши интервенции будут полностью покрывать дефицит валюты, вызванный войной. К тому же мы будем обеспечивать движение курса как в одну, так и в другую сторону", — подчеркнул замглавы НБУ.

Юрий Гелетий также добавил, что колебания курса будут как в одну, так и в другую сторону. То есть валюта будет и дорожать, и дешеветь. Но все это будет происходить под жесткими ограничениями со стороны регулятора.

"Понятно, что во время войны никакого полноценного плавания курса быть не может. То есть никаких значительных скачков, никаких непредсказуемых всплесков, только контролируемая ситуация и минимальные колебания", — объяснил он.

То есть НБУ следим за рынком, определяет тенденции, если ситуация будет улучшаться, то и курс будет крепче.

"Но опять же благодаря нашим интервенциям все эти колебания будут незначительными", — подытожил Гелетий.

Напомним, 2 октября Нацбанк сообщил, что вводит гибкий обменный курс. Впрочем, НБУ будет и дальше контролировать ситуацию на валютном рынке, соответственно останется ключевым игроком.

Отметим, что Нацбанк с конца июля 2022 года контролировал официальный курс национальной валюты на уровне 36,5686 грн по отношению к 1 доллару США. Но с 3 октября фиксированный курс был отменен, и уже 4 числа курс гривны по отношению к доллару составил 36,5901 грн за доллар. То есть теперь гривна подешевела на 0,0215 грн.

Также регулятор обновил курс гривны к евро до 38,3263 гривны за 1 евро. Ранее курс был на уровне 38,5177 грн. Таким образом, украинская валюта укрепилась на 0,1914 гривен.