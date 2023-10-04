Товары на миллионы долларов: правительство Канады позволяло обходить санкции против РФ, — СМИ

По данным СМИ, из России в Канаду ввезли авиационное оборудование, резиновые шины и бамбуковые доски, а канадские компании отправили в РФ яйца, вакцины и сельхозтехнику.

Правительство Канады выдало ряд специальных разрешений, которые позволили местным компаниям обойти экономические санкции, наложенные на Россию. Об этом сообщает франкоязычная канадская газета Le Devoir.

По сведениям издания, правительство Канады предоставило разрешения нескольким компаниям на продолжение своей деятельности в сфере строительства и геологоразведки, несмотря на наличие санкций.

В частности, отмечается, что Канада экспортировала в Россию следующие товары:

инкубационные яйца на сумму в 8 миллионов долларов;

вакцины на сумму в 6 миллионов долларов;

сеялки и рассадопосадочные машины на сумму в 4 миллиона долларов.

Из России, согласно данным СМИ, были импортированы следующие товары:

резиновые шины на сумму в 2 миллиона долларов;

бамбуковые доски на сумму в 3 миллиона долларов;

авиационное оборудование на сумму в 7 миллионов долларов.

Реакция правительства Канады

Представитель Министерства иностранных дел Канады Джон Бэбкок подтвердил существование данных разрешений, но отказался раскрывать их точное количество или причины их выдачи, а также названия компаний, которые имели выгоду от таких разрешений, со ссылкой на коммерческую конфиденциальность.

Как отмечают журналисты, оппозиционные депутаты Канады выразили недовольство такой практикой правительства, считая, что она несоответствует заявленной политике страны в отношении России.

О том, как Россия обходит санкции рассказал в интервью Фокусу председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. По его мнению, Россия научилась этому у Ирана и Северной Кореи.

Напомним, в августе западная пресса писала о том, что экономика РФ постепенно восстанавливается, несмотря на санкции. Данные по ВВП показали, что экономика России росла четыре квартала подряд после спада более чем на 4% год назад.