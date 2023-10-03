"Даже США закупают у них уран": эксперт рассказал, почему санкции не ослабили Россию
По словам политолога Владимира Фесенко, западные страны не вводят санкции против сферы атомной энергетики РФ, потому что таким образом они могут навредить сами себе. К примеру, в Европе функционируют АЭС, построенные Россией и там до сих пор сохраняется партнерство с "Росатомом".
Россия по примеру КНДР и Ирана создала систему обхода санкций, введенных США и западными странами, поэтому они не нанесли серьезного ущерба российской экономике. Об этом в интервью Фокусу рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.
По словам эксперта, Россия адаптируется и нейтрализует определенные санкции. А примеры таких стран, как Северная Корея и Иран показывают, что санкции не являются действенным инструментом, тем более в условиях, когда их вводят лишь страны Запада. Так, по отношению к КНДР были применены всемирные санкции, однако страна "выжила" и даже обладает собственным ядерным оружием. На Иран санкции также не подействовали должным образом, так как известно, в частности, об использовании западных компонентов в ударных беспилотниках типа Shahed, с помощью которых Россия атакует украинские города.
"Я думаю, что Россия "творчески" использовала опыт Ирана, которым он поделился. У них и собственный опыт был. Я напомню, санкции против России были еще с 2014 года — просто ограниченные санкции", — отметил Фесенко.
Есть ли эффект от санкций против России
По словам Фесенко, после 24 февраля 2022 года санкции стали более масштабными, и они оказали влияние на экономику Россию.
"Негативный эффект есть. Например, сейчас фактически в два раза подешевела российская валюта, есть огромные проблемы на автомобильном рынке России. Фактически собственное автомобильное производство в России захлопнулось. Сейчас китайские автомобили в России. С авиацией большая проблема и с запчастями для самолетов. Определенные проблемы возникли и для военной промышленности", — отметил Фесенко.
Почему эффект санкций оказался ограниченным
Как отметил эксперт, санкции не оказали должного эффекта, потому что их не поддержали ряд крупных стран.
"Санкции поддерживают против России западные страны в основном. Такие большие страны, как Китай, Индия, Турция и многие другие не поддерживают санкции против России. Да, Россия, фактически, лишилась рынка сбыта газа и нефти в Европе. Но часть своей торговли энергоресурсами они переориентировали на Восток. Особенно по нефти — это Китай и Индия. И цены, к сожалению, достаточно высокие. На газ даже были рекордные цены — в 2021 и 2022 годах. И это тоже сработало на пользу России", — отметил Фесенко.
Что можно сделать в условиях обхода санкций
По мнению политолога Александра Фесенко, необходимо не просто вводить новые санкции, а задействовать более строгий экспортный контроль.
"Это так называемые вторичные санкции против компании, через которые совершается обход санкций", — пояснил Фесенко.
Почему западные страны не вводят санкции против атомной энергетики России
Фесенко отметил, что западные санкции не вводят тотальные санкции против России, которые затронули бы и сферу атомной энергетики, потому что это нанесет им вред.
"Они и так пошли на определенные жертвы в этом смысле. Мы можем говорить, мы пошли еще на большие жертвы, — правильно, но каждая страна думает о своих интересах", — добавил Фесенко.
По его словам, ряд стран Запада продолжают сотрудничество с Россией в сфере атомной энергетике. И речь идет не только о странах Европы, но и о США.
"К примеру, мало кто знает, но США до сих пор покупают российский уран. И вот вам ответ на вопрос, почему США и западные страны не вводят санкции против атомной энергетики России, против "Росатома". Потому что в Европе работают некоторые атомные электростанции, которые построила Россия и партнерство с "Росатомом" сохраняется в некоторых европейских странах. Кроме того, покупают российский уран. И такая же ситуация и по другим стратегическим направлениям", — резюмировал Фесенко.
Напомним, 26 сентября стало известно, что США объявили о введении дополнительных санкций против шести российских предприятий, связанных с ВПК, а также о введении экспортных ограничений против пяти крупных компаний.
Ранее, 15 сентября, США ввели санкции против пяти турецких компаний и одного гражданина Турции, которые помогали России обходить санкционные ограничения.