В Украине увеличили минимальные выплаты безработным: кто сможет получать 2,5 тысячи

Фонд безработицы увеличил финансовую помощь безработным украинцам. В зависимости от категории граждане могут претендовать на 1,5-2,5 тысячи гривен.

В Украине увеличили размер помощи безработным гражданам. После изменений определенные категории украинцев смогут получать выплаты до 2,5 тысячи гривен. В новом постановлении Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы разобрались журналисты издания "Экономическая правда".

Теперь на минимальную помощь в размере 1,5 тысячи гривен смогут претендовать:

молодые люди, которые закончили или прекратили обучение в учебных заведениях, а также те, которые уволились со срочной военной или альтернативной службы, и нуждаются в содействии в трудоустройстве на первое рабочее место;

одинокие матери (отцы), которые ухаживают за ребенком с инвалидностью, родители-одиночки, приемные родители, родители-воспитатели детского дома семейного типа, усыновители, опекуны, попечители ребенка с инвалидностью подгруппы А;

застрахованные граждане, которые имели страховой стаж менее семи месяцев или были уволены с последнего места работы из-за прекращения трудового договора и т. п. в год перед тем, как были признаны безработными.

На помощь в размере 2,5 тысячи гривен могут рассчитывать:

лица со статусом ВПЛ, которые не имеют документов, необходимых для предоставления статуса безработного;

ВПЛ, которые находятся на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий и не имеют необходимых документов, но данные о них есть в госреестрах.

В первом случае пособие выплачивают не дольше 120 календарных дней.

"Это постановление вступит в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования и будет применяться с 31 июля 2023 года. По состоянию на 6 октября документ пока не опубликован", — отметили журналисты.

Напомним, в Украине расширили программу "єВідновлення". Теперь на выплаты от государства смогут претендовать граждане, которые за свой счет отремонтировали свое жилье.

Эстония пообещала выплачивать украинцам помощь в течение трех месяцев. Это касается жителей только шести областей.