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План действий на случай длительных блэкаутов: в МВД раскрыли подробности (видео)

Анастасия Андрусяк
Фото: Getty Images | Киев во время отключения света

По словам замглавы МВД Алексея Сергеева, в Украине будет сформирован Координационный штаб, который будет заниматься согласованием действий во время обстрелов и ликвидацией последствий атак.

Правительство поддержало инициативу Министерства внутренних дел Украины касательно формирования Координационного штаба по оперативному реагированию и обеспечению нормальных условий жизнедеятельности граждан. Об этом сказал замминистра внутренних дел Алексей Сергеев в эфире телемарафона 6 октября.

По словам замглавы МВД, в состав штаба вошли 17 министерств, правоохранительные органы и прочие ведомства. Их деятельность будет направлена на координацию действий во время обстрелов и ликвидацию последствий.

Координационный штаб будет принимать меры по осуществлению аварийно-спасательных работ и обеспечению правопорядка в населенных пунктах, в которых в течение длительного времени будет отсутствовать электроснабжение.

Деятельность штаба предусматривает:

  • наращивание количества нарядов нацполиции и нацгвардии;
  • патрулирование территорий возле супермаркетов, железнодорожных путей, вокзалов и прочих объектов обеспечения жизнедеятельности;
  • защиту критической инфраструктуры;
  • обеспечение функционирования "Пунктов несокрушимости";
  • обеспечение доступности и надлежащего состояния убежищ;
  • создание электронного учета укрытий.
Алексей Сергеев рассказал о подготовке к атакам по инфраструктуре

Напомним, 6 октября генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко заявил, что электроснабжение в зимний период будет зависеть не только от интенсивности обстрелов. По его словам, в новом отопительном сезоне украинцам стоит надеяться на отсутствие морозов.

Ранее, 2 октября, председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко сообщил в июле запасы угля в стране фактически равнялись нулю, а спустя два месяца особо ничего не изменилось.