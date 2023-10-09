САП обжалует решение: ВАКС закрыл дело "Роттердам+"

Обвинитель от Специализированной антикоррупционной прокуратуры не согласен с таким решением суда. В ведомстве отметили, что решение по делу "Роттердам+" приняли с отдельным мнением одного из судей коллегии.

В понедельник, 9 октября, во время подготовительного рассмотрения коллегия судей ВАКС приняла решение о закрытии дела "Роттердам+" по основаниям п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК Украины, то есть истечение срока досудебного расследования, определенного статьей 219 настоящего Кодекса, после сообщения лицу о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба Специальной антикоррупционной прокуратуры.

В САП уточнили, что указанное решение было принято с отдельным мнением одного из судей коллегии. Прокурор САП не согласен с таким решением суда и обжалует его в суде апелляционной инстанции.

Отметим, что, по оценке следствия, введенная формула привела к нанесению в течение 2016-2017 годов 19,357 млрд гривен убытков потребителям электроэнергии. Прокурором также заявлен гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного уголовным правонарушением государству на сумму 19,357 млрд гривен.

Напомним, что тогдашняя генпрокурор Ирина Венедиктова сменила старшего группы прокуроров, который трижды закрывал дело "Роттердам+". Она была вынуждена вмешаться в дело из-за суда, который почему-то не нашел оснований для отвода прокурора САП.

Первое производство НАБУ по формуле "Роттердам+" было открыто в 2017 году по факту "возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЭКУ, при разработке и внедрении порядка расчета прогнозной оптовой рыночной цены электроэнергии (ОРЦ), учитывающей цену угля по формуле "стоимость в порту Роттердам плюс стоимость доставки до Украины".